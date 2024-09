A mulher de 38 anos, enfermeira e de nacionalidade brasileira, que foi dada como desaparecida pelo pai num restaurante em Cacilhas, apareceu e está bem de saúde. Segundo apurou o Observador junto de fonte da PSP, a enfermeira dirigiu-se a uma esquadra de Entre Campos e contou que saiu voluntariamente do restaurante onde almoçava com o pai após uma forte discussão entre ambos.

Essa discussão não tinha sido relatada pelo pai à PSP, quando deu o alerta do desaparecimento. A polícia, que tinha confirmado esta manhã o alerta ao Observador, indicou mais tarde que a mulher entretanto havia aparecido. Depois de sair do restaurante, a enfermeira deslocou-se ao Hospital de Santa Maria porque achava que estava a ter um ataque de pânico. O Correio da Manhã tinha noticiado que um segundo telemóvel da mulher tinha sido encontrado numa sala de espera daquele hospital. A PSP confirmou ao Observador que a enfermeira perdeu este aparelho quando se deslocou à unidade hospitalar para ser vista após o almoço.

A mulher — que trabalha num hospital privado em Coimbra — tinha ido almoçar com o pai em Cacilhas, em Almada, com o pai, de 69 anos, para celebrar o aniversário deste. Segundo o CM, pelas 16h00, entraram no restaurante, pediram para ficar numa mesa em frente à televisão (de costas para a saída), fizeram o pedido e cerca de meia hora depois de chegarem ao local, a profissional de saúde — que deixou a refeição a meio — ter-se-ia levantado para ir à casa de banho. Um funcionário disse ter visto a mulher a entrar no WC, mas ninguém se apercebeu da sua saída. Para trás deixou uma mochila, uma bolsa e um telemóvel (alegadamente sem bateria).

O pai deu o alerta do seu desaparecimento algum tempo depois (entre 30 a 60 minutos), a PSP foi acionada e foram feitas buscas na zona. Cacilhas tem um terminal de barcos, mais de uma dezena de estações de autocarro, assim como o metro de superfície de Almada. O pai foi questionado sobre se Natalie poderia ter ido fumar ou encontrar-se com o namorado, mas o pai indicou que não fumava e que o namorado mora no Brasil. Também não relatou às autoridades ter existido uma discussão entre ambos antes da saída da mulher do restaurante.

O pai — um coronel reformado do Exército brasileiro, que celebrava 69 anos — contou que os dois tinham ido a Almada, ao Cristo-Rei, e a Cacilhas vindos de Coimbra, onde ambos moram, e tinham bilhetes de comboio para regressarem à cidade de residência às 20h00. O CM acrescentou que o pai colocou logo às autoridades a hipótese de rapto que foi, entretanto, afastada.