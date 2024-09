Melania Trump deu uma entrevista à Fox News em que levanta questões sobre a segurança do comício em Butler, na Pensilvânia, a 13 de julho, em que houve uma tentativa de assassinato a Donald Trump.

A entrevista foi dada numa altura em que a ex-primeira-dama está a promover o seu livro de memórias, intitulado “Melania”. Durante a entrevista abordou vários temas, incluindo o que sentiu após o incidente com Trump no comício.

Melania Trump não estava em Butler quando o marido foi alvo de um atentado, ficando ferido na orelha direita. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. Meses após este acontecimento, Melania Trump diz que tem “muitas questões” sobre o que aconteceu e a cobertura mediática que se seguiu.

“É interessante como tudo se tornou tão calmo — em todos os meios de comunicação de massas, houve alguns dias de cobertura sobre o 13 de julho e tudo se tornou muito silencioso. Por isso tive muitas questões: o que é que está a acontecer? Isto não é normal”, disse à estação televisiva norte-americana.

Uma das questões levantadas pela mulher de Trump está ligada à segurança. “Não consigo deixar de pensar no porquê de as autoridades não terem detido o atirador antes do discurso”, continuou. “Há definitivamente mais alguma coisa nesta história e temos de descobrir a verdade.”

A antiga primeira-dama criticou ainda os comentários feitos pelos democratas após o incidente. Melania Trump contesta que classifiquem o marido como “uma ameaça à democracia”, considerando que estão a alimentar “uma atmosfera tóxica” e “a dar poder a quem quer fazer-lhe mal”.

“Foi realmente chocante que esta violência horrível contra o meu marido, especialmente quando ouvimos os líderes do partido da oposição e os meios de comunicação de massas (…) a chamarem-lhe nomes vis.”

Melania estava noutra cidade e, por isso, revelou que soube da notícia pela televisão. “Corri para o televisor, andei para trás na emissão e vi. Estava alguns minutos atrás. (…) Mas quando vi — ainda ninguém sabia bem. Quando o vi no chão não sabia realmente o que estava a acontecer.”

Na segunda tentativa, na semana passada na Flórida, Melania Trump estava em Nova Iorque. “Liguei-lhe e ele estava bem porque o Serviço Secreto foi excelente. Os homens que estavam com ele foram realmente fantásticos.”

A mulher de Donald Trump afirmou acreditar que ambas as situações “foram realmente milagres”. “Acho que há alguma coisa que olha por ele. É quase como se o país realmente precisasse dele.”

Melania Trump tem sido uma figura pouco presente na campanha presidencial do marido, ao contrário das campanhas eleitorais anteriores.