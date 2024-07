O ataque a Donald Trump imagem a imagem, segundo a segundo

Instantes antes do ataque, o ex-Presidente e candidato às presidenciais em novembro pelo partido republicano estava a falar sobre imigração e a criticar a forma como a administração Biden (o seu adversário pelos democratas) lidou com a fronteira sul do país, perante uma multidão de apoiantes reunidos no recinto do Butler Farm Show, uma das maiores feiras de agricultura da região.

Donald Trump levou a mão à orelha direita quando os tiros soaram. Abaixou-se rapidamente atrás do púlpito enquanto os agentes do Serviço Secreto — que diziam “abaixe-se, abaixe-se, abaixe-se!” no áudio do microfone do pódio — se aglomeravam à sua volta, fazendo uma espécie de bolha para tentarem proteger Trump o melhor possível, uma vez que naquele local poderia ainda estar exposto a novos tiros.

Uma das balas aparece em fotografias do New York Times