O Sporting de Braga vai estrear-se esta quinta-feira na fase principal da Liga Europa de futebol com uma receção aos israelitas do Maccabi Telavive, depois de ter ultrapassado três fases preliminares.

Para chegar à nova fase de liga da segunda competição de clubes da Europa, os bracarenses tiveram de ultrapassar os também israelitas do Maccabi Petah Tikva (7-0 no agregado das duas mãos), os suíços do Servette (2-1) e os austríacos do Rapid Viena (4-3), num percurso com apenas dois empates em seis encontros.

Depois de ser eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, pelo Steaua Bucareste, o Maccabi Telavive caiu para a Liga Europa, afastando os lituanos do Panevezys e os sérvios do Backa Topola para chegar à fase principal.

O Sporting de Braga apenas venceu um dos últimos quatro encontros em todas as competições e vai encontrar um conjunto israelita numa série de oito vitórias consecutivas, quatro no campeonato, que o deixam na liderança isolada.

O primeiro encontro entre as duas equipas está marcado para as 20h00 e vai ser arbitrado pelo esloveno Matej Jug.

O Maccabi Tevavive vai ainda defrontar o FC Porto, que na quarta-feira perdeu em casa do Bodo/Glimt por 3-2, na Liga Europa, na oitava e última jornada, em 30 de janeiro de 2025.

Ainda esta quinta-feira, os turcos do Fenerbahçe, treinados pelo português José Mourinho, recebem os belgas do Union St. Gilloise, num dos primeiros jogos do dia, marcado para as 17h45.