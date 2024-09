Há uma semana, o Sporting confirmou a ideia de que a hegemonia nacional do Benfica no voleibol está a dissipar-se ao vencer a final da Taça Ibérica. Uma semana depois, o Sporting tinha uma nova oportunidade para fortalecer exatamente a mesma linha de pensamento — e o Benfica tinha mais uma chance para contrariar a versão.

Este domingo, em Santo Tirso, Sporting e Benfica reencontravam-se na Supertaça de voleibol. De um lado, estavam os leões que conquistaram a Taça de Portugal da época passada e que ainda só conheciam o sabor da vitória na atual temporada. Do outro lado, estavam os encarnados que foram pentacampeões nacionais na época passada, mas que já perderam a Taça Ibérica e falharam o apuramento para a Liga dos Campeões a meio da semana.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na antevisão, o treinador do Sporting garantiu que o objetivo era conquistar o troféu. “O desafio é sermos consistentemente agressivos durante todo o jogo e com altos níveis de eficácia. É para isso que estamos a trabalhar, para conseguirmos fazer um jogo na plenitude de início ao fim, porque é impossível controlar um jogo destes, contra um adversário dominador como o Benfica. Mas o nosso passado muito recente diz-nos que temos todas as condições para nos batermos de igual para igual e irmos para conquistar a Supertaça, como é óbvio”, atirou João Coelho.

Já Marcel Matz lembrava que os leões ainda só tinham jogado na Taça Ibérica, enquanto que o Benfica já entrou em competição na qualificação para a Liga dos Campeões. “Temos o nosso caminho a seguir, temos os nossos estudos a fazer e temos uma rotina de jogo mais pesada, mas com menos treinos. Isso pode ser bom ou mau, dependendo do lado que se pensa. Só espero que o modo como enfrentamos a nossa rotina possa gerar crescimento dia após dia. Tivemos um dia cheio para treinar, algo que não tínhamos há algum tempo, porque foi sempre pré-jogo, viagem e adaptação. Fizemos um bom trabalho, pensámos em nós e a minha preocupação foi essa. Vi os dois jogos do Sporting, jogaram bem e, agora, cabe-nos a nós que eles joguem mal”, indicou o técnico encarnado.

#VoleibolSCP | ▶️ Começa a final da Supertaça em Santo Tirso! ???? VAMOS, LEÕES!!! ATÉ AO FIM! ???? ???? 0-0 ???? // #SLBSCP pic.twitter.com/p3OihcEYI3 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) September 29, 2024

O Sporting venceu um primeiro set marcado por muito equilíbrio (25-23), mas o Benfica respondeu da melhor maneira e dominou o segundo para empatar a Supertaça (19-25). Os leões recuperaram a superioridade no terceiro e reconquistaram a vantagem (25-22), carimbando depois a vitória num quarto e derradeiro set onde alcançaram uma vantagem mais larga (25-19).

O Sporting voltou a vencer o Benfica pela segunda vez no espaço de uma semana e conquistou a Supertaça de voleibol pela quarta vez na história, sendo que há 32 anos que os leões não erguiam o troféu depois de o terem feito em três ocasiões consecutivas entre 1991 e 1993.