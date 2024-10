Foi uma noite praticamente perfeita. O Benfica goleou o Atl. Madrid na Luz, juntou-se ao grupo de sete equipas que venceram os dois primeiros jogos na Liga dos Campeões e entrou na competição europeia com dois triunfos apenas pela terceira vez na história. E Bruno Lage ultrapassou com distinção o tal primeiro teste nesta fase inicial do regresso ao comando encarnado.

O treinador português já melhorou o registo da primeira passagem pelo Benfica, já que leva cinco vitórias nos primeiros cinco jogos e, em 2018/19, ganhou os primeiros quatro e perdeu ao quinto. Em apenas duas jornadas da Liga dos Campeões, os encarnados já fizeram mais pontos do que nos seis encontros da fase de grupos da temporada passada, chegando aos 18 golos em cinco jogos sob o comando de Bruno Lage.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com estes seis pontos, o Benfica está no terceiro lugar da Liga dos Campeões, apenas atrás de Borussia Dortmund e Brest — ou seja, na zona de apuramento direto para os oitavos de final. Depois do jogo, o treinador encarnado mostrou-se satisfeito com “uma noite à Benfica, das antigas”. “Mérito total dos jogadores, que compreenderam a estratégia e o plano de jogo. Isso foi determinante. Foi a melhor versão de cada um. Fomos uma equipa. Os onze e os que saltaram do banco para dar energia e manter a equipa no jogo. E depois é a dinâmica das vitórias, que proporciona estes ambientes, que são o melhor para colocar em prática a qualidade”, começou por dizer na zona de entrevistas rápidas.

Maiores vitórias do ???? Benfica na Champions (denominação atual, desde 1992/93):

2022 Maccabi Haifa, 1-6????

2023 Club Brugge, 5-1

2024 Atlético Madrid, 4-0????

2006 Celtic, 3-0

2019 Zenit, 3-0

2021 Barcelona, 3-0 pic.twitter.com/10bjqSRu9A — Playmaker (@playmaker_PT) October 2, 2024

“É um resultado especial para mim e para os jogadores. Mas para a grandeza do Benfica ainda temos de fazer muita coisa em relação ao que já se conquistou na História. Foi uma noite importante para todos, juntar mais uma vitória e continuar a crescer como equipa”, acrescentou, justificando depois o momento em que pediu às bancadas para não gritarem “olé” quando a goleada surgiu.

“O futebol é isto. É aproveitar os bons momentos e apoiar, dignificar o futebol. A equipa está a jogar bem. Vamos continuar a apoiar, os adeptos foram fantásticos nesse sentido. Fizemos quatro golos e na fase final criámos oportunidades para mais. Gosto disto, gosto de que a equipa e os adeptos tenham esta ligação”, indicou.

4.ª vitória do Benfica em ???? casa frente a equipas ???????? espanholas, em 14 jogos:

1965 Real Madrid, 5-1

1982 Betis, 2-1

2021 Barcelona, 3-0

2024 Atlético, 4-0 pic.twitter.com/gVyc4P9cI4 — Playmaker (@playmaker_PT) October 2, 2024

Mais tarde, já na conferência de imprensa, Bruno Lage revelou que tinha prometido aos filhos voltar a treinar na Liga dos Campeões. “Quero confessar uma coisa: há quatro meses, estava na bancada a ver um jogo de Champions, fui ver um jogo do [João] Félix, e quando tocou o hino da Liga dos Campeões partilhei com os meus miúdos que um dia voltaria a ganhar um jogo na Champions. A euforia está cá dentro. Já disse aos jogadores que podem ter uma hora de euforia, a partir daqui começamos a recuperar e amanhã já temos treino”, terminou.

Já Kökçü, que foi eleito o melhor jogador em campo e fez mais um golo, vincou as diferenças entre Roger Schmidt e o atual treinador. “Estou muito feliz, porque no último ano tive tempos difíceis aqui. Agora posso dizer que amo realmente jogar aqui, temos uma equipa fantástica, um staff fantástico. Foi uma vitória boa, muito importante, e agora é focar na Liga. Não quero falar do treinador anterior, o foco está no futuro e posso dizer que adoro jogar neste sistema, adoro ser jogador de futebol agora. Temos ambições, mas é jogo a jogo, ver se podemos ganhar e olhar para o futuro. Os adeptos foram incríveis e agradecemos o apoio”, explicou o médio turco.