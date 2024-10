Beer Affair

Hyatt Regency Lisboa, R. da Junqueira 65, 1300-343 Lisboa. Dia 4 de outubro das 18h00 às 23h00. Bilhete single a 15 euros e duplo a 20 euros.

União, partilha e muita cerveja para brindar. É assim que se apresenta o Beer Affair, o evento do Hyatt Regency Lisboa que promete trazer para Lisboa o espírito do Oktobertfest. Marcado para o dia 4 de outubro, conta com uma seleção exclusiva de cervejas artesanais portuguesas, de marcas como Canil, A.M.O, Rafeira, Mean Sardine, Xarlie, Rúnica Cervejaria e Estoril Vida, para serem saboreadas no espaço exterior da sala Odyssey das 18h00 às 23h00.

Para além da cerveja, o Beer Affair conta ainda com uma oferta gastronómica, pelas mãos do chef Tiago Silva, que propõe pratos como babata frita trufada com maionese fumada, tempura de bacalhau com gratin trufada e molho tártaro fumado, focacia de red ale com salsicha fresca e pudim de stout com crocante de pretzel e caramelo de red ale.

Os bilhetes já estão disponíveis online pelo valor de 15 euros, para uma pessoa, e de 20 euros, para duas pessoas. Cada bilhete dá direito a um copo para provar todas as cervejas e bebidas dos produtores presentes no evento, a partir de 2,50€ cada.

Delirium Café e Gulden Draak Lisboa

No Chiado e em Picoas. De 4 a 31 de outubro. Entrada livre.

Os irmãos Delirium Café e Gulden Draak Lisboa juntam-se ao Oktoberfest disponibilizando seis cervejas oficiais do grande evento alemão — Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner, Spaten e Augustiner. Ao lado destas, os amantes da bebida vão ainda ter a oportunidade de provar as 35 torneiras à pressão do bar do Chiado e as 50 de Picoas.

Na comida, tanto o Delirium como o Gulden Draak oferecem um menu especial Oktoberfest nos quais as opções invocam a cultura do país de origem desta festa da cerveja. Há joelho de porco curado e cozido ao molho Weissbier com salada de batata e repolho roxo com maçã (22€), schnitzel de vitela com molho especial de mostarda e salada de batatas à moda alemã (18€), duo de salsichas com molho curry e batatas wedges (14,50€), spätlze com molho de queijo e cebola caramelizada (13,50€) e salsicha alemã com salada batatas, mostardas, chucrute e cebola caramelizada (13,50€). Para sobremesa não faltam o Apfelstrudel com gelado de baunilha (5,50€) no Gulden Draak e com gelado de macadâmia (6€) no Delirium.

Beerfest

Mercado de Algés, R. Dr. Manuel de Arriaga, 1495-037 Algés. De 3 a 6 de outubro. Entrada livre.

Mais um outubro, mais um Beerfest no Mercado de Algés. Durante quatro dias, esta festa da cerveja traz a cultura de Munique até Lisboa com muito copo cheio para brindar e pratos da cozinha alemã para aconchegar a fome. Inspirados no Oktoberfest, a organização convida os amantes de cerveja artesanal a virem trajados a rigor e a aproveitarem as especialidades vindas da Alemanha. Há jogos tradicionais, música ao vivo — a cargo da banda Uzápressão — e vários pratos típicos alemãs para provar, como pernil, salsicha alemã, currywurst, flammkuchen, käsespätzle e o icónico Bretzel. Para os mais gulosos, haverá também strudel de maçã, a tradicional bolacha lebkuchen e o bolo floresta negra.

O Beerfest tem entrada livre e decorre de 3 a 6 de outubro das 12h00 às 00h00 na quinta-feira e no domingo e das 12h00 às 2h00 na sexta-feira e sábado. Já a música tem início todos os dias às 17h00.

Lisbon Beer Department

Marvila e Cabo Ruivo, Lisboa. Dia 12 de outubro das 13h00 às 3h00. Entrada livre.

E porque o espírito do Oktoberfest se pode viver durante todo o mês de outubro, na zona cervejeira de Lisboa este vai ser invocado no dia 12 de outubro. Organizado pela Lisbon Beer Department, o Oktober Festa vai reunir as cervejas artesanais da Dois Corvos, Fermentage, MUSA e Oitava Colina, localizadas em Marvila e Cabo Ruivo, para fazer jus a este evento alemão. Assim, das 13h00 às 3h00, os amantes desta bebida são convidados a saltar pelos quatro espaços e a provar as mais de 40 variedades de cervejas disponíveis.

Quanto à festa em si, essa faz-se de copo na mão e começa logo na Oitava Colina com a atuação de Gira às 14h30. A música continua Oktober Festa adentro com as quatro cervejeiras a programar um calendário de concertos e dj sets para animarem o dia e noite. Na Fermentage, há The Smoking Aliens às 17h00, Reia Cibele às 19h30, Cancro às 21h30 e dj set Bunny O’Williams às 23h00; na Dois Corvos, Alek Rein às 17h30, Capital da Bulgária às 19h00, Pato Bernardo às 21h00 e dj set Zarco às 22h30; na Oitava Colina, dj set de Technofoguete + Gardênia às 16h00, Candy Flip às 19h30 e dj set de Ny.Edith B2B VLOIID às 21h30; e na Musa, B Fachada às 18h30, dj set de João Borsch às 19h30, Cortada às 22h30 e dj set de Bateu Matou às 00h00.

Lispoa Craft Beer

R. Nova do Desterro 29D, 1150-241 Lisboa. Dia 5 de outubro a partir das 18h00. Entrada livre.

Cerveja artesanal e salsicha austríaca. É esta a proposta da Lispoa Craft Beer para celebrar o Oktoberfest. A cervejeira artesanal de arroios juntou-se à salsicharia Wurst e juntas prepararem um dia que tanto satisfaz a fome como a sede. A partir das 18h00 de 5 de outubro, todos são convidados a entrar no espaço e a provar as cervejas a cargo da LisPoa, assim como a novidade: a Germann IPA, criada especialmente para a Oktoberfest. Com 5,1% de teor alcoólico, apresenta-se como uma cerveja que equilibra a frescura e o sabor, destacando-se pelos lúpuloss alemães Ariana e Callista, que trazem aromas frutados e intensos.

Para comer, há hot dogs com as salsichas biológicas da Wurst. Produzidas de forma artesanal na Herdade do Freixo, há salsicha clássica (a Frankfurter), mais picante (a Debreziner), e veggie, de tofu, que surgem embrulhadas em pão típico e temperadas com molhos de mostarda de estragão, ketchup e maionese. A acompanhar há ainda Chucrute e Pretzel.