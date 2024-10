Mariana Cabral já não é treinadora do Sporting. A decisão do clube leonino foi tomada numa fase ainda embrionária da temporada e dias depois da derrota contra o Benfica, em pleno Estádio José Alvalade, já depois de não ter sido alcançado o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

“O Sporting Clube de Portugal e Mariana Cabral chegaram a acordo para a revogação do contrato que ligava a treinadora ao clube. O Sporting agradece o trabalho desenvolvido por Mariana Cabral ao serviço do emblema leonino. João Mateus, treinador-adjunto, irá assumir o comando da equipa no jogo deste fim de semana diante do Torreense. A constituição da nova equipa técnica será apresentada oportunamente”, anunciou o conjunto verde e branco em comunicado emitido ao início da tarde desta sexta-feira.

A treinadora de 37 anos estava à frente da equipa principal do Sporting desde 2021/22, altura em que substituiu Susana Cova, tendo conquistado a Taça de Portugal e a Supertaça logo na temporada de estreia. De lá para cá, ficou sempre no segundo lugar da Liga BPI, atrás do Benfica, e só voltou a levantar um troféu já no início da atual época, quando derrotou as encarnadas na Supertaça no Estádio do Restelo.

Esta temporada, para além da conquista da Supertaça, o Sporting só perdeu com o Benfica para a Liga BPI, tendo derrotado Estoril e Famalicão nas outras duas jornadas já disputadas. Na Liga dos Campeões, as leoas afastaram Eintracht Frankfurt e Breidablik nas duas primeiras rondas da qualificação, mas falharam o apuramento para a fase de grupos ao serem eliminadas pelo Real Madrid com duas derrotas, tanto em Alcochete como em Espanha.

Depois de representar União Micaelense, Odivelas, Futebol Benfica e 1.º Dezembro como jogadora, tendo sido campeã nacional em duas ocasiões, Mariana Cabral começou a carreira de treinadora nas camadas jovens do Palmense e do Estoril. Chegou ao Sporting em 2016, para assumir o comando das juniores e da equipa B, assim como a coordenação técnica de toda a formação feminina. No verão de 2021, depois de conquistar a Segunda Liga com a equipa B das leoas, assumiu a equipa principal, sendo que atualmente tinha contrato até 2025.