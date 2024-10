Em atualização

Depois de vários anos a jogar em Inglaterra entre diferentes escalões com uma passagem efémera pela liga islandesa, George Baldock, jogador nascido na cidade de Buckingham, arriscou pela primeira vez jogar num campeonato que lhe diz muito: a Grécia. Afinal, esta seria uma oportunidade de ouro para representar um clube do país pelo qual é internacional, aproveitando a família helénica da avó. Não foi um início fácil mas, nas últimas semanas, o lateral conseguiu assumir um lugar nas opções titulares, tendo sido aposta no último dérbi com o Olympiacos. Esta quarta-feira, chegou a notícia que deixou tudo e todos em choque.

Fora das opções da seleção grega, George Baldock continuou a trabalhar no Panathinaikos mas com folgas pelo meio face à paragem para as seleções. Esta noite foi encontrado morto junto à piscina da sua casa, após várias tentativas de contacto por parte da família no dia de aniversário da filha, o que levantou ainda maiores suspeitas. Ainda não se conhecem por agora mais pormenores sobre o caso. O lateral tinha 31 anos.

Foi o Sport 24 que deu conta dos telefonemas feitos pela família do jogador sem sucesso ao longo do dia, o que fez com que a mulher, que continua a viver em Inglaterra, contactasse o senhorio da atual residência do internacional. A imprensa helénica avança também que terá sido encontrada uma garrafa de bebida alcoólica junto ao local onde George Baldock foi encontrado sem vida esta quarta-feira. Apesar desse dado, não existe por parte das autoridades ligação ao sucedido por não se saber quando a mesma foi consumida.

Ainda de acordo com aquilo que tem sido veiculado pelos meios do país, a equipa de investigação que foi enviada a casa de George Baldock para perceber as causas da morte não terá encontrado qualquer tipo de ferimento ou vestígio no jogador, o que dá força à hipótese de uma morte súbita.