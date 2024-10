A Unidade Local de Saúde (ULS) do Tâmega e Sousa vai alargar à região um projeto sobre saúde mental na infância e na adolescência que decorre em Paços de Ferreira, revelaram esta sexta-feira os promotores.

“Este projeto poderá ser alargado a outros municípios, levando as consultas médicas à população fora do contexto hospitalar”, disse à Lusa Hugo Lopes, da administração daquela ULS sediada em Penafiel,

O projeto-piloto em curso no concelho de Paços de Ferreira, designado “Projeto em Linha”, arrancou em dezembro de 2022 e já acompanhou presencialmente 208 doentes, tendo realizado 709 consultas presenciais e 154 consultas por via telefónica.

Um protocolo celebrado esta semana entre a ULS do Tâmega e Sousa e a autarquia pretende, entretanto, aprofundar o projeto em Paços de Ferreira.

Nesse âmbito, o município vai disponibilizar uma psicóloga clínica e colaborar com atividades e projetos de prevenção e promoção da saúde mental.

Os promotores propõem-se com esta ação “diminuir o estigma em saúde mental”.

Com o Hospital Padre Américo, em Penafiel como unidade de referência, a região do Tâmega e Sousa coberta por esta ULS compreende 11 municípios, a maioria do distrito do Porto, com uma população de mais de meio milhão de habitantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pretende-se que o modelo de Paços de Ferreira seja replicado noutros concelhos da região, “materializando assim o objetivo principal que é chegar a mais gente, com mais eficácia”.

As obras previstas na região, apoiadas pelo PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), foram dimensionadas para contemplar gabinetes que acolham estes projetos.

O presidente da ULS do Tâmega e Sousa, Henrique Capelas, referiu à Lusa, por seu turno, haver agora a possibilidade de estabelecer projetos e parcerias, nomeadamente com os municípios.

“Haverá verdadeiros ganhos de saúde para a população, constituindo-se assim um triângulo virtuoso entre os municípios, hospital e cuidados de saúde primários”, concluiu.