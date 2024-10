O Presidente da República recebeu esta segunda-feira o copríncipe episcopal de Andorra, Joan Enric Vives i Sicília, no Palácio de Belém, com honras militares, e condecorou-o com o grande-colar da Ordem do Infante D. Henrique.

O bispo Joan Enric Vives i Sicília, copríncipe episcopal de Andorra, que divide a chefia do Estado com o Presidente da República Francesa, encontra-se em Portugal em visita oficial.

Marcelo Rebelo de Sousa já esteve três vezes no principado de Andorra, onde residem cerca de 10 mil portugueses: em visita oficial, em 2017, para uma Cimeira Ibero-americana, em 2021, e por ocasião do Dia de Portugal, em 2022.

Em 2024 Portugal e Andorra celebram 30 anos de relações diplomáticas.

Esta segunda-feira, o Presidente da República recebeu o copríncipe episcopal de Andorra no Palácio de Belém, em Lisboa, pelas 11h30 com honras militares, seguindo-se as fotografias oficiais e a assinatura do livro de honra por parte de Joan Enric Vives i Sicília.

Antes de um encontro a dois, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou o copríncipe episcopal de Andorra com o grande-colar da Ordem do Infante D. Henrique.

Nesta ocasião, perante a comunicação social, nenhum dos dois prestou declarações.

O grande-colar da Ordem do Infante D. Henrique é o mais alto grau desta ordem e é concedido pelo Presidente da República a chefes de Estado estrangeiros.

Em setembro de 2017, o Presidente da República deslocou-se a Andorra numa visita oficial em que teve encontros com o chefe do governo, com o copríncipe episcopal, e foi também recebido na Câmara Municipal de Andorra-a-Velha.

Essa visita coincidiu com a Festa da Virgem de Meritxell, dia nacional de Andorra, em que Marcelo Rebelo de Sousa participou, assistindo a uma missa em honra da padroeira do principado.

Em abril de 2021, Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Andorra para a 27.ª Cimeira Ibero-Americana, em Andorra-a-Velha, Andorra.

Em junho de 2022, regressou ao principado, para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

O principado de Andorra também foi visitado pelo anterior chefe de Estado português, Aníbal Cavaco Silva, em março de 2010.