Entre Kirk e Leslie, é certo que outubro vem trazendo ameaças de tempestades, estimativas de chuva, ventos, enfim, talvez até o mercúrio em queda livre, afinal é outono. O braseiro que se fez sentir todo o fim de semana no interior do Pátio da Galé, e em particular na sala de desfiles, não podia desmentir mais as características do mês. “Mas estas pessoas não olham para a meteorologia antes de sair de casa?”, escutava-se numa das filas, enquanto se contavam minutos para arrancar mais uma apresentação da ModaLisboa. Uma observação com toda a propriedade — basta analisar a fotogaleria para conferir a abundância de peles e pelo, golas altas e collants, uma legião de inoportunos enquanto as almas se vão socorrendo de leques improvisados devido ao contexto subitamente tropical.

À 63.º edição, que chegou este domingo ao fim, sob o lema “Singular”, já terá percebido que o estilo quis-se o mais plural possível, como sempre, ao gosto de todas as estações. À margem da passerelle ou nas áreas sociais, numa pausa para um cigarro ou em modo micro clubbing, entre selfies, st0ries e diretos, o público vestiu-se para ver as modas, no Terreiro do Paço, casa onde a ModaLisboa regressou para apresentar as propostas para a primavera-verão 2025.

