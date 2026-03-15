Pentes, pneus e bolo de mel. Uma imersão no novo estúdio de Constança Entrudo

Aos olhos mais curiosos que vagueiam pelo atelier não escapa um preview do formato que a designer irá mostrar em maio em Nova Iorque, no âmbito do projeto ad hoc, uma colaboração entre Entrudo e a francesa Marie Hazard, convidadas para pesquisar e experimentar pela Studio2M, explorando a relação entre têxtil, corpo e espaço, a partir de um diálogo de longa data entre as práticas complementares dos dois artistas, desenvolvidas desde a sua graduação na Central Saint Martins. Durante essa fase de formação, Entrudo seguiu estampado, Hazard especializou-se em tecelagem, e uma amiga nova iorquina em comum ajudou a ligar projetos, unindo fios e estampas.

É nos EUA que ambas têm um público mas robusto e atento e é também ali que vão trocar referências. “Normalmente há sempre esta hierarquia, este jogo de poder, entre artistas contemporâneos e designers apesar de toda a gente querer promover moda e arte no mesmo contexto. Eu estava a ler um livro sobre correspondência da Lygia Clark com o Helio Oiticica, focado nas técnicas entre ambos, enquanto a Marie, que já trabalhou com Gabriela Hearst, ou o [John] Galliano na Margiela, costuma trabalhar a partir de um livro.”.

Este ensaio só se deverá mostrar em Portugal no começo de 2027. Para já, podemos apenas levantar um pouco do véu, ou neste caso do pneu, um dos improváveis materiais que dá corpo a algumas formas escultóricas. “Vai ser parte de uma exposição, são trinta esculturas , algumas vestíveis outras não, depois com uma linha comercial de edição limitada, de camisas, gabardines, vestidos, estampados, em que vamos ter à venda em Nova Iorque, depois levar para Xangai durante junho e julho, e depois então no CAM, em Lisboa.” Por falar em véu, a marca também tem feito “muitos vestidos de noiva, há cada vez mais procura e dá para explorar técnicas.” O segmento começou com amigos chegados mas agora também se tem estendido ao público em geral, sempre sujeito ao tipo de desafio. “Aceito [os pedidos] dependendo do nível de costumização pretendido mas é tudo feito de raiz. Às vezes também pedem para reinterpretar outras peças mas vemos sempre caso a caso. É difícil pegar em coisas já feitas.”