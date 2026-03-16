Quais pinguins que oferecem pedras aos seus parceiros, os laços e afinidades renovam-se com discretos gestos. Como aquele pequeno conteúdo que se partilha, num registo reflexivo ou humorístico. O meme que não conseguimos guardar só para nós. O link para guardar nos favoritos. O sticker eficiente que cristaliza um momento para a posteridade. A foto ou a canção que fala por todas as palavras juntas. A partilha entre humanos revela-se nesses intervalos não verbais que alimentam a conexão nos diferentes relacionamentos, uma série de formas de dizer ‘presente’ enquanto os dias nos trituram.

À 66.ª edição, a ModaLisboa levou-nos a escavar a natureza do conceito de “pebbling” — e a redescobrir que melhor que googlar é praticar. Ao longo de quatro dias, a ligação e proximidade à moda renovou-se no Pátio da Galé, no MUDE, no Centro de Arte Moderna, e em outras localizações na cidade, mais uma vez unindo os pontos entre designers e um ecossistema cada vez mais vasto. Na fotogaleria em cima, viaje pelos ambientes, atmosferas, e convidados. E depois envie aquela mensagem a alguém.