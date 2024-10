A tempestade tropical Leslie, já como ciclone, deverá passar sobre o grupo Oriental dos Açores na madrugada de segunda-feira, estando previsto um agravamento do estado do tempo em todo o arquipélago a partir de domingo, segundo o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) refere que às 9h00 deste sábado, o centro da tempestade tropical Leslie localizava-se a 1885 quilómetros a oés-sudoeste dos Açores.

A tempestade está a deslocar-se para nordeste a 39 km/h, sendo esperado que nas próximas horas continue a enfraquecer e se torne um ciclone extratropical.

A partir de domingo, poderão ocorrer nos Açores precipitação por vezes forte em todas as ilhas, segundo o IPMA.

Nos grupos Central e Oriental é também esperado um aumento da intensidade do vento, com rajadas que podem atingir os 80 a 90 km/h a partir da noite de domingo, e da agitação marítima, com ondas a variarem entre os seis a sete metros de altura significativa na costa das ilhas de São Miguel e Santa Maria.

O IPMA colocou sob avisos amarelos todas as ilhas dos Açores devido a precipitação e vento, a partir das 06:00 de domingo e até às 12h00 de segunda-feira.