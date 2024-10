A seleção nigeriana de futebol vai boicotar o jogo com a Líbia, de qualificação para Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025, em protesto contra o que qualificou de “tratamento desumano” recebido em território líbio.

A comitiva da Nigéria ficou retida durante mais de 15 horas num aeroporto na Líbia e a federação nigeriana já informou que não será efetuada a viagem de três horas de autocarro entre Al-Abraq e Benina, onde o encontro se deveria disputar, por razões de segurança.

Os responsáveis federativos nigerianos, que já apresentaram uma queixa oficial na Confederação Africana de Futebol, indicaram que estão a ser realizados preparativos para retirar da Líbia os membros da comitiva.

“Decidimos não jogar esta partida. Eles que fiquem com os pontos. Não aceitamos viajar nestas estradas, mesmo com segurança. Nem conseguimos imaginar como seria o hotel e a comida que nos seria preparada se continuássemos”, afirmou o capitão da equipa, William Troost-Ekong, nas redes sociais.

12+ hours in an abandoned airport in Lybia after our plane was diverted whilst descending. Lybian government rescinded our approved landing in Benghazi with no reason. They’ve locked the airport gates and left us without phone connection, food or drink. All to play mind games.

— William Troost-Ekong (M.O.N) (@WTroostEkong) October 14, 2024