Nove distritos de Portugal continental vão estar esta terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso laranja entre as 15h00 e as 18h00, enquanto Évora, Faro, Santarém, Leiria e Beja estendem o aviso até às 21h00, de acordo com uma nota do IPMA.

Já Portalegre passa a estar sob aviso laranja entre 18h00 e as 21h00, hora em que Castelo Branco implementa o mesmo alerta, até às 0h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.