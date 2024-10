Era o último dia em nome próprio. Com o fim da carreira agendado para a Taça Davis, a representar Espanha, Rafael Nadal fazia o último jogo a nível individual — e desde logo contra Novak Djokovic, o outro lado da maior rivalidade da era Open e o único que conquistou mais Grand Slams do que o tenista espanhol.

Em Riade, no Six Kings Slam da Arábia Saudita, Rafa Nadal e Novak Djokovic encontravam-se na decisão do 3.º e 4.º lugares depois de terem perdido as respetivas meias-finais contra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. A despedida do espanhol começou na quinta-feira, com a tal derrota em dois sets contra o herdeiro Alcaraz, e Nadal aproveitou desde logo para deixar no éter algumas das habituais palavras que inspiraram gerações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Sinto-me muito apoiado e querido em todas as partes do mundo. Não poderei agradecer o suficiente o apoio, têm-me ajudado de todas as formas possíveis quando estava em momentos complicados e nos bons também. Sinto-me muito sortudo, uma carreira longa e bem sucedida com apoio de todos, significa que também fui uma boa pessoa fora do court. Estou muito satisfeito com a resposta do público”, atirou o espanhol de 38 anos, que conquistou 22 Grand Slams ao longo de toda a carreira.

A verdade é que, desde que Rafa Nadal anunciou o final da carreira há pouco mais de uma semana, os tributos e as homenagens ao espanhol têm aparecido de forma recorrente e consistente. E um dos mais recentes surgiu de um apelido, no mínimo, pertinente. Leo Borg, o filho de Björn Borg que também é tenista, disse o que poucos esperavam — apesar de ter um pai que é antigo número 1 do mundo e que conquistou vários Grand Slams, não esconde que é Nadal o seu exemplo maior.

“Ele sempre foi o meu maior ídolo. Ele é provavelmente a razão pela qual comecei a jogar ténis. Tem um lugar muito grande no meu coração. Desde que me lembro que vejo todos os jogos dele. Sei praticamente todos os resultados. Conhecê-lo antes de ele terminar a carreira foi gigantesco para mim. Era um dos meus maiores sonhos e vou recordar-me disso para o resto da minha vida”, explicou o tenista sueco de apenas 21 anos.

Era dentro de todo este contexto que Rafa Nadal e Novak Djokovic se cruzavam esta sábado, no torneio de exibição da Arábia Saudita, pouco antes de Carlos Alcaraz e Jannik Sinner discutirem uma final que vale seis milhões de dólares. Com o português Carlos Ramos como árbitro, dois dos maiores de sempre defrontavam-se depois de uma noite de lazer onde foram jantar com Alcaraz e Sinner, mas também Daniil Medvedev e Holger Rune, os outros participantes da competição.

Rafa Nadal and Novak Djokovic pose for a photo ahead of their final match at the Six Kings Slam. 46 Grand Slam titles between them. The last ever meeting between Big Three members. Tennis would not be where it is without this rivalry. ???? pic.twitter.com/YhlFJ3zBfK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

Rafa Nadal blasts a forehand down the line against Novak Djokovic at the Six Kings Slam. Spin. Power. Precision. The greatest forehand the game has witnessed. ???????????? pic.twitter.com/IT17GL9sN3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

Djokovic foi claramente superior no primeiro set, onde as discrepâncias físicas entre os dois tenistas ficaram muito claras. Nadal demonstrava muitas dificuldades na hora de responder ao serviço do sérvio, tal como já tinha acontecido na meia-final contra Alcaraz, e Djokovic controlou as ocorrências mesmo sem estar ao mais alto nível. No fim do primeiro set, Djokovic bateu Nadal por 6-2, antecipando uma derrota do espanhol no último encontro a título individual.

Ainda assim, o espanhol respondeu no segundo set. Quebrou o serviço de Djokovic, algo que nunca conseguiu fazer contra Alcaraz na passada quinta-feira, e venceu dois jogos consecutivos pela primeira vez em todo o encontro. O sérvio reagiu com o próprio ponto de break, depois de salvar outros três, e acelerou para forçar o adversário — mas Nadal ainda tinha muito ténis para eternizar.

Rafa Nadal hits an OUTRAGEOUS forehand down the line winner against Novak Djokovic at the Six Kings Slam. Might be the last singles match of his career. But Rafa’s tenacity remains unmatched in every sense. Greatness. ???????????? pic.twitter.com/9Oku1nb3kV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024

Salvou um match point, ganhou um ponto com uma bola paralela que celebrou como se tivesse acabado de voltar a conquistar Roland Garros, e só concedeu a derrota no tie break quando as pernas já não aguentaram mais (7-6). No fim, com 46 Grand Slams pelo meio, Novak Djokovic venceu Rafa Nadal no último encontro individual da carreira do tenista espanhol.

Naquele que foi o último confronto entre elementos dos Big Three, já que Roger Federer também já terminou a carreira, Nadal e Djokovic partilharam um longo abraço junto à rede e o sérvio aproveitou o momento em tomou a palavra para tecer vários elogios ao espanhol. Seguiu-se um vídeo com testemunhos dos outros tenistas que estiveram presentes no torneio da Arábia Saudita e ainda a entrega de uma raquete totalmente banhada a ouro.

“Acho que vou ter saudades de quase tudo. Tem sido um sonho tornado realizado, jogar durante quase 20 anos. Ter a oportunidade de jogar nos melhores sítios do mundo, é algo que via na televisão quando era miúdo. No fim, realizei o meu sonho de ser tenista profissional e ter sucesso. Não posso agradecer o suficiente o apoio e o amor que recebi por todo o mundo. Tem sido uma energia incrível durante todos os torneios que joguei, muito apoio. Da minha equipa, da minha família, mas também de todo o universo do ténis. Tem sido um enorme prazer estar rodeado de tudo isso. Sou um afortunado. Sinto-me muito afortunado. Quero agradecer a toda a gente”, disse Rafa Nadal.

Rafa Nadal and Novak Djokovic share a long hug at the net for a final time. This hug depicts a million things at once. Joy. Pain. Utmost respect. ???? ???????? pic.twitter.com/UQOjX4U1mG — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 19, 2024