Na passada quinta-feira, um adepto esperou Nani para lhe pedir um autógrafo, à porta do Estádio Doutor José Gomes, onde treina e joga, representando o Estrela da Amadora. O jogador assentiu, mas, ao pegar na camisola que lhe foi estendida, recusou-se a assinar. De seguida, pediu ao adepto para se desencostar do carro e puxou a camisola para dentro do veículo.

Um adepto foi pedir um autógrafo a Nani numa camisola. Nani parece ter reconhecido a camisola como sua falando num roubo que aconteceu há uns tempos. De seguida, guardou a camisola e trocou contacto com o adepto.pic.twitter.com/a3kelnJMVx — bwin_pt (@bwin_portugal) October 18, 2024

“Roubaram-me as camisolas de minha casa” diz Nani, depois de pousar a camisola num assento do carro. O adepto afirmou não estar relacionado com o furto, mas não foi capaz de contrariar a vontade do campeão europeu. Segundo se ouve numa gravação do encontro entre os dois, o fã disse ter comprado a camisola na plataforma de venda de roupa usada Vinted por 150 euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nani pensou ter encontrado a camisola que utilizou no jogo das meias-finais do Euro 2016, em que a seleção nacional venceu o País de Gales e no qual o avançado ex-Manchester United marcou um golo. “O jogador lamenta o mal-entendido e constrangimentos causados ao adepto”, lê-se num comunicado à imprensa. Depois de a sua coleção pessoal ter sido alvo de furto, “várias destas camisolas apareceram para venda online mas não foi possível ao jogador recuperar”, alegam.

O adepto já recorreu às redes sociais para provar que a camisola que possuía era uma réplica e não original. Numa publicação no X, é comparada uma fotografia da camisola do adepto, que este partilhou n plataforma Reddit (e foi entretanto retirada), e fotos daquela usada por Nani. Os números na frente da camisola parecem estar em posições diferentes em relação ao emblema da Federação Portuguesa de Futebol.

As diferenças entre a camisola original e a camisola contrafeita. pic.twitter.com/5fKBWglBcN — A Bancada (@bancadapt) October 18, 2024

Segundo o comunicado da assessoria do futebolista, Nani garantiu que devolveria a camisola, “caso conseguisse confirmar que não era a sua”. No vídeo é possível ver que o jogador concorda em ficar com o número de telemóvel do adepto, após sugestão deste. Ainda assim, mais tarde, o adepto acabou por fazer uma queixa à polícia pelo sucedido.