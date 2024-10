A equipa norte-americana do Inter Miami, na qual alinha o argentino Lionel Messi, vai participar no Mundial de clubes de futebol de 2025, anunciou no sábado o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

“Devido à sensacional prestação este ano merecem estar e vão estar no Mundial de Clubes de 2025”, disse Infantino no Chase Stadium, do Inter Miami, logo após o clube local golear os New England Revolution por 6-2.

O presidente da FIFA acrescentou ainda que a formação de Miami vai disputar o encontro inaugural do novo formato do torneio no Hard Rock Stadium, na Florida.

O Mundial de clubes ampliado da FIFA, previsto para o verão de 2025 e do qual farão também parte Benfica e FC Porto, tinha uma vaga em aberto e correspondia ao convite a uma equipa dos Estados Unidos como país organizador.

A FIFA escolheu o Inter Miami depois de uma excecional temporada de Messi, autor de 20 golos e 16 assistências e apenas 19 partidas, bem como outros 20 tentos do avançado uruguaio Luis Suárez.

Com esta atribuição para o Inter Miami, falta apenas conhecer a última equipa para o Mundial de Clubes, que será o vencedor da Taça Libertadores de 2024.

A primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA vai jogar-se entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com a participação de 32 equipas provenientes dos cinco continentes.