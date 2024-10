O Lusitano de Évora, do Campeonato de Portugal, eliminou hoje o Estoril Praia, da I Liga, na terceira eliminatória da Taça da Portugal em futebol, ao vencer por 4-3 nos penáltis, depois do 0-0 no tempo regulamentar e prolongamento.

A formação da série D do quarto escalão do futebol português superou o primodivisionário Estoril Praia no desempate por penáltis, depois de nenhuma das equipas conseguir marcar no 120 minutos.

Com este resultado, o Lusitano de Évora segue para a quarta eliminatória, enquanto o Estoril Praia é a segunda equipa do escalão principal a ‘cair’ na ronda de estreia, depois do Nacional ter sido derrotado pela União de Leiria, da II Liga.