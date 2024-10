Foram mais de duas semanas sem jogos, nem por isso o Fenerbahçe ganhou o fôlego suficiente para passar a primeira barreira que se seguia. Num encontro que se previa complicado frente à grande surpresa da Liga da Turquia até ao momento, o Samsunspor, a equipa de José Mourinho esteve duas vezes em vantagem mas voltou a ceder pontos com um golo sofrido nos minutos finais, terminando a jornada na quarta posição a oito pontos do líder Galatasaray tendo uma partida em atraso. No final, o treinador português voltou a visar a arbitragem, não evitando ainda assim um avolumar de críticas ao percurso da formação de Istambul.

“Tivemos um longo período de tempo antes deste jogo e continuámos o nosso trabalho durante esse tempo. Foi uma semana difícil para nós porque só pudemos trabalhar com o plantel completo na sexta-feira. Alguns dos que voltaram das suas seleções tiveram de recuperar porque viajaram e também porque jogaram partidas difíceis pelas suas seleções”, começou por apontar José Mourinho após o empate a dois em Samsun.

“Golo do empate? Não tenho nada a dizer sobre isso. Houve erros em campo mas temos de falar sobre isso internamente e trabalhar quando tivermos tempo. O primeiro golo que sofremos foi um golo de que falámos, o segundo é uma falta para algumas equipas. Para algumas equipas é simples, para outras é uma falta. Não diria que foi uma falta grave mas houve um empurrão por trás. É uma falta para algumas equipas mas não para nós. Depois do 2-1 tivemos duas oportunidades claras para fechar o jogo e o empate é um mau resultado para a nossa equipa. De forma pragmática, já perdemos sete pontos e não interessa as condições em que isso aconteceu. Temos de continuar o nosso caminho. Vamos ver se será assinalado um golo ou uma falta quando um adversário marcar um golo destes no nosso estádio”, completou José Mourinho.

Apesar dessa análise, sobraram críticas na imprensa para a forma como o Fenerbahçe deixou fugir mais dois pontos. “Ele [Mourinho] diz que trabalha 12 horas por dia mas acho que está a mentir. Se trabalha, como é possível este jogo? Há algo de errado algures… Também não gosto da forma como Mourinho fala, especialmente as declarações que faz aos membros da imprensa. Os adeptos do Fenerbahçe, que anseiam pela conquista do Campeonato, não têm paciência”, apontou Sergen Yalçin, técnico que é agora comentador e que fez a dobradinha pelo Besiktas em 2020/21. “O melhor defesa do Fenerbahçe foi o Dzeko. Digam-me um jogador que esteja melhor do que no ano passado”, comentou também Nihat Kahveci, antigo internacional turco que já antes dissera como comentador que faria um trabalho melhor do que o português.

“A infelicidade e o desespero misturam-se neste momento. Porquê a infelicidade da equipa do Fenerbahçe? Por causa do ambiente em que se encontra. Estávamos todos à espera de alguma coisa depois da pausa para as seleções, esperávamos algo de José Mourinho mas nada mudou e obviamente as coisas vão continuar assim. Esperámos ver alguma mudança, mas isso não aconteceu. Não vimos mudanças nas configurações de jogo, nas escolhas dos jogadores em relação aos adversários, na estratégia…”, salientou também Volkan Demirel, antigo guarda-redes e capitão da seleção turca que fez praticamente toda a carreira na baliza do Fenerbahçe, fazendo parte da equipa técnica do clube como adjunto entre 2019 e 2021.

Em paralelo, e olhando para os números, os derradeiros minutos voltaram a ser fatídicos para o treinador português – e dos seis encontros que não ganhou esta temporada, quatro tiveram golos nos minutos finais dos encontros. Foi assim na eliminatória de qualificação para a Champions, com o Lille a ganhar em casa aos 90+1′ e a ganhar vantagem na Turquia com uma grande penalidade aos 118′. Foi assim na igualdade frente ao Goztepe no Campeonato, com Rômulo a fazer o 2-2 aos 90+5′. Foi assim no empate com o Samsunspor para o Campeonato, com Soner Aydogdu a marcar o 2-2 aos 88′. Sem esses resultados, o Fenerbahçe estaria no segundo lugar com 21 pontos, a quatro do Galatasaray mas tendo ainda um encontro em atraso.

É neste contexto que José Mourinho vai agora regressar à Liga Europa e logo com um jogo “especial”, por ter pela frente o Manchester United. O português passou por Old Trafford entre 2016 e 2018 e foi o último a ganhar uma competição internacional pelos red devils, neste caso a Liga Europa de 2017 depois de conquistar a Supertaça e a Taça da Liga. E foi do atual treinador dos ingleses, Erik ten Hag, que chegaram muitos elogios antes da partida em Istambul. “Vai ser um grande jogo para nós. Gosto muito de defrontá-lo, de jogar contra ele. Tem sempre boas equipas, é um vencedor, com muitos troféus e penso que um exemplo para muitos, muitos treinadores”, referiu no jantar da Football Writers’ Association Northern Managers.