A construção do Feiródromo de Campanhã, que irá albergar as feiras da Vandoma e do Cerco, foi adjudicada por mais de 820 mil euros e a obra deverá arrancar em meados de novembro, avançou esta quarta-feira a Câmara do Porto.

Em resposta à agência Lusa, a autarquia adiantou que o segundo concurso público foi adjudicado por 821.524 euros à empresa Empribuild, sediada no Porto.

O contrato ainda vai a apreciação do Tribunal de Contas, mas o município não necessita de aguardar o visto para avançar com a empreitada.

Segundo a Câmara do Porto, a obra arranca a 18 de novembro e terá um prazo de execução de 180 dias.

Situado na freguesia de Campanhã, o Feiródromo irá albergar as feiras da Vandoma e do Cerco.

O Feiródromo do Porto permitirá albergar 152 comerciantes, 35 dos quais da extinta feira do Cerco.

Em 2022, o município do Porto previa que a construção do Feiródromo estivesse concluída no final desse ano, mas o lançamento do concurso foi consecutivamente adiado.

Apesar das várias datas anunciadas para a conclusão, o concurso público só foi lançado no final de fevereiro, tendo, entretanto, ficado deserto devido ao preço base, de cerca de 651 mil euros.

A proposta mais baixa apresentada ao primeiro concurso rondou um milhão de euros, tendo o município decidido lançar um novo concurso e aumentar o valor base, que se fixou em 900 mil euros.

Em junho, o vereador com o pelouro da Economia, Ricardo Valente, afirmou que esperava ter o Feiródromo de Campanhã concluído até junho de 2025.

O Feiródromo do Porto, cujo anteprojeto foi apresentado em fevereiro de 2023 à vereação, será construído num terreno em frente à estação de metro Nasoni.

Além da utilização para as feiras, o equipamento municipal “pode ser usado pela cidade todos os dias do ano”, afirmou Ricardo Valente, acrescentando que o espaço vai estar dotado de café e sanitários.

De acordo com o anteprojeto, as 152 bancas fixas vão estar dotadas de uma “cobertura ligeira”, bem como de iluminação pública.