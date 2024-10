“Não podemos falhar.” O papel das mulheres na resolução dos conflitos marca o arranque das Conferências do Estoril

Nuno Piteira Lopes, vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais, que organiza novamente o evento, considera que a edição deste ano é de especial importância atendendo ao panorama internacional. “É diferente pelo período em que vivemos. Com várias guerras no mundo, em que temos de parar e pensar que futuro queremos. Acredito que temos de refletir, de nos juntar e de caminhar todos no mesmo sentido, de por fim às guerras”, disse ao Observador.

Nesse sentido, a parceria com a NOVA SBE iniciada em 2019 (até aí o evento era exclusivamente organizado pela autarquia), é importante sobretudo no acesso que permite às gerações futuras, como diz a diretora executiva das Conferências do Estoril, Laurinda Alves. “É um momento por excelência para os jovens se ligarem pessoalmente. Têm a oportunidade de conhecer e trocar ideias com ativistas, Prémios Nobel, líderes científicos e políticos. E eles envolvem-se muito, com sessões até na véspera do evento… é uma coisa que fica com eles para sempre”.

Mulheres na liderança, por um futuro melhor e mais inclusivo

“Como podemos afirmar proteger os direitos humanos no Século XXI”? A questão, deixada no ar por Oleksandra Matviichuk, não teve resposta imediata. A ativista ucraniana e presidente do Centro pelas Liberdades Civis, distinguida em 2022 com o Prémio Nobel da Paz, relatou alguns dos horrores diários vividos pela população ucraniana, “transformada em números” por um conflito cuja escala há muito ultrapassou os limites da imaginação.

“Os russos matam crianças, violam as mulheres ucranianas, pilham, roubam e destroem tudo no seu caminho. Não há necessidade disto, a Rússia fá-lo porque pode.” A advogada defendeu a necessidade de “repensar a ordem mundial” e o Conselho de Segurança da ONU que, diz, está a “colapsar”, e estabelecer um pacto de não-agressão que verdadeiramente responsabilize Vladimir Putin e os líderes de outros países belicistas. “As democracias têm de saber ganhar guerras”, finalizou.