As "receitas" das Conferências do Estoril para um mundo melhor

A relação com a tecnologia

Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, que este ano se associou pela primeira vez à iniciativa, está em sintonia com esta conclusão: “Estou convencida de que saíram daqui ideias muito importantes mas o que eu destacaria mais é o call to action, o imperativo de agir. As questões relacionadas com as desigualdades, com a pobreza que pode ter vários níveis: a falta de acesso à educação, a falta de acesso à saúde, a necessidade de nos ligarmos mais uns aos outros e de nos escutarmos.”

Mas Helena Canhão realça também a importância dada aos desafios do futuro: “Como vamos tirar partido da tecnologia sem que ela nos domine e tome decisões importantes por nós (embora também tenhamos de reconhecer que nos facilita muitas tarefas quotidianas)? No entanto, essa facilidade deveria proporcionar-nos tempo extra para fazermos outras coisas e, na verdade, só nos sentimos pressionados para fazermos as coisas cada vez mais depressa”.