Era um contexto completamente desconhecido desde que Bruno Lage voltou ao Estádio da Luz. Depois de seis vitórias consecutivas entre Campeonato, Taça de Portugal e Liga dos Campeões, o Benfica capitulou contra o Feyenoord e teve uma noite muito difícil contra os neerlandeses. Pela primeira vez com o substituto de Roger Schmidt, jogou pouco, jogou mal e perdeu — e precisava de reagir já este domingo.

Os encarnados recebiam o Rio Ave na Luz e procuravam responder ao Sporting, que já tinha derrotado o Famalicão no dia anterior, e pressionar desde já o FC Porto, que só defronta o AVS na segunda-feira. Mais do que isso, o Benfica procurava evitar uma segunda escorregadela consecutiva, regressar de imediato a um percurso vitorioso e evitar os teóricos 11 pontos de distância para a liderança dos leões, já que continua a ter um jogo a menos depois do adiamento da visita ao Nacional.

Benfica-Rio Ave, 5-0
9.ª jornada da Primeira Liga
Estádio da Luz, em Lisboa
Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa)

“O que quero a seguir a cada jogo é entender o que se passou, perceber como se ganha e como se perde. Já transmiti isso aos jogadores e agora a forma de evoluirmos e crescermos é sermos honestos connosco mesmos. Vamos olhar para o que temos a fazer no dia de amanhã, para vencer o jogo e voltar a jogar bem. É isso que temos de fazer. Não ficar a pensar em mais nada. Só tenho de pensar no que controlo, motivar a equipa, preparar o jogo. Apresentar a melhor estratégia para marcar golos e vencer o jogo”, explicou Bruno Lage na antevisão da partida, onde também garantiu desde logo que não olhava “a estatutos” para comentar a possível saída de Otamendi do onze inicial.

Ainda assim, o central argentino mantinha a titularidade ao lado de Tomás Araújo, com Alexander Bah a recuperar depois de ter saído lesionado contra o Feyenoord e a surgir na direita da defesa. Em resumo, Lage só fazia mesmo uma alteração face ao último onze, deixando Florentino no banco e apostando em Beste, que era titular na esquerda do ataque e motivava a ida de Aktürkoğlu para o corredor central e o recuo de Kökçü. Do outro lado, num Rio Ave que levava quatro jornadas sem ganhar, Luís Freire tinha Clayton como referência ofensiva, apoiado por Kiko Bondoso e Brandon Aguilera.

O Benfica entrou claramente melhor e depressa assentou arraiais no meio-campo adversário, colocando os setores muito subidos no terreno sem permitir que o Rio Ave desmontasse a linha defensiva de cinco que Luís Freire tinha preparado para os momentos sem bola. Álvaro Carreras teve a primeira tentativa de aproximação ao golo, com um remate de muito longe que passou por cima da baliza (9′), mas o dono da noite estava prestes a assumir o controlo.

Ainda dentro do quarto de hora inicial, Aursnes foi lançado na direita e cruzou para a área, onde Miszta se antecipou a Pavlidis; na recarga, porém, Aktürkoğlu ganhou o duelo a um adversário, virou-se para a baliza e atirou forte para abrir o marcador (12′). Quatro minutos depois, a magia turca iria voltar à Luz. Lance de futebol direto do Benfica, com Di María a descobrir Aktürkoğlu na área com um passe longo a partir da direita e o avançado, com um desvio subtil de cabeça, a bisar para aumentar a vantagem (16′).

????Há 59 anos que um jogador do ????Benfica não marcava pelo menos 8 golos nos primeiros 7 jogos pelo clube: ????????Kerem Aktürkoglu Jogadores com registo igual ou superior:

Félix Guerreiro

Pedras

Serafim

Eusébio

Torres

Coluna

José Águas

Francisco Rodrigues pic.twitter.com/NiOh3AIlRH — Playmaker (@playmaker_PT) October 27, 2024

Aktürkoğlu poderia ter carimbado o hat-trick logo depois, ao surgir na cara de Miszta a proporcionar uma boa defesa ao guarda-redes vilacondense (18′), e o Rio Ave estava totalmente perdido no jogo. A equipa de Luís Freire não tinha capacidade para soltar o ataque ou subir as linhas, sendo uma vítima fácil para a pressão alta do Benfica, que recuperava quase todas as bolas ainda no meio-campo contrário. Aderllan Santos fazia o que podia e era o bombeiro de serviço do lado do Rio Ave, mas a superioridade coletiva e individual dos encarnados era evidente.

Di María teve uma grande oportunidade para marcar, ao aparecer também na cara de Miszta a conceder outra defesa importante ao guarda-redes polaco (27′), Pavlidis também poderia ter faturado com um pontapé em posição frontal que o guardião vilacondense segurou sem problemas (41′), mas o herói estava mesmo eleito. Já nos descontos — e já depois de Luís Freire ser obrigado a substituir Jonathan Panzo por Renato Pantalon, por lesão do central –, após um corte da defesa adversária a cruzamento de Di María, Aktürkoğlu voltou a aparecer no sítio certo e rematou na área para carimbar o hat-trick e levar o Benfica a vencer o Rio Ave para o intervalo (45+2′).

Luís Freire fez duas substituições ao intervalo e trocou João Novais e Brandon Aguilera por João Graça e Olinho, com o Rio Ave a reentrar em campo com uma dinâmica mais ofensiva e a busca clara das combinações entre Omar Richards e Kiko Bondoso no lado esquerdo. Na baliza contrária, Pavlidis chegou a marcar, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo claro do avançado grego (50′), enquanto que Di María viu Patrick William roubar-lhe um golo quase certo (57′).

Bruno Lage mexeu pela primeira vez à passagem da hora de jogo, lançando Arthur Cabral e Amdouni já depois de Luís Freire também trocar Kiko Bondoso por Tobías Medina, e o avançado brasileiro dos encarnados quase marcou na primeira intervenção que teve na partida, com um remate forte que Miszta defendeu (64′). O relógio avançava, o Rio Ave não tinha capacidade para discutir o resultado e o Benfica, de forma natural, geria todas as ocorrências com a bola nos pés e muita tranquilidade.

Bruno Lage ainda teve tempo para lançar Schjelderup e os jogadores que refrescaram o ataque da equipa durante a segunda parte acabaram por carimbar a goleada: o norueguês marcou dois minutos depois de entrar, estreando-se a fazer golo pela equipa principal (79′), e Amdouni fechou o resultado (81′). Totalmente derrotados, os vilacondenses passaram os últimos minutos do jogo a evitar o sexto golo e não necessariamente a procurar o ponto de honra.

O Benfica respondeu da melhor maneira à derrota na Liga dos Campeões e goleou o Rio Ave na Luz, mantendo o registo perfeito de Bruno Lage nas competições internas. Num dia em que até deu para Schjelderup se estrear a marcar e Amdouni assumir ainda mais o estatuto de suplente de luxo, Aktürkoğlu fez três golos na primeira parte e continua a mostrar que é mesmo o feiticeiro que vai sempre atrás da saída da câmara dos segredos.