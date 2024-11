As imagens satélite do antes e depois da passagem da DANA em Valência

As chuvas torrenciais associadas à Depressão Isolada em Níveis Altos, conhecida por DANA, atingiram várias localidades de Valência, como Chiva, Buñol e Turís, onde em oito horas caiu a quantidade de água que tipicamente cai durante um um ano inteiro no município, ou Tavernes, em que se registou a precipitação mais elevada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966.

As fotografias que refletem o estado em que ficaram os locais que estiveram no epicentro do fenómeno continuam a surgir e foram divulgadas imagens satélites da Maxar onde é possível ver o antes e o depois da passagem da DANA e a dimensão dos estragos. As primeiras imagens são do dia 18 de outubro e as últimas de 31 de outubro.