A tempestade DANA, que tem assolado, nos últimos dias, a região de Valência, formou um enorme lago a sul da cidade de Valência, ampliando significativamente o tamanho da conhecida L’Albufera, uma lagoa inserida num parque natural e uma que é uma das grandes atrações turísticas da região.

As imagens de satélite Landsat-8, que foram divulgadas esta quinta-feira pela Agência Espacial Europeia, ilustram bem a dimensão histórica das cheias que estão a afetar a região de Valência, onde não chovia tanto, em tão poucas horas, desde 1966. De acordo com a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (a Aemet), choveu em Valência, em apenas oito horas, o que é habitual chover num ano inteiro.

A margem norte do lago que se formou com as chuvas está já próxima dos subúrbios da cidade de Valência.

No mapa interativo acima é possível ver, do lado esquerdo, uma imagem do território captada no dia 8 de outubro e, do lado direito, o mesmo território a 30 de outubro, o que “mostra a dramática transformação da paisagem”, sublinha a Agência Espacial Europeia.