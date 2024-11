A Rainha Camila voltou a desmarcar a sua agenda da semana, adiando os compromissos reais por motivos de saúde. Um porta-voz do Palácio de Buckingham avançou à Sky News que a rainha consorte contraiu uma infeção no peito e que precisa de repouso.

Os médicos da Família Real britânica aconselharam a “um curto período de repouso”, mas a rainha “espera estar recuperada a tempo de participar normalmente nos eventos deste fim de semana“.

Até lá, encontra-se a recuperar em casa, em Wiltshire, acompanhada por uma equipa de médicos. “A Rainha pede desculpa a todos aqueles que possam ter sido incomodados ou desiludidos em resultado”, acrescentou o porta-voz.

Segundo a imprensa britânica, a mulher de Carlos III não vai marcar assim presença na cerimónia de abertura do evento anual Field of Remembrance, que antecede o Remembrance Sunday, assinalado no segundo domingo de novembro em memória dos soldados que perderam a vida na I Guerra Mundial. No lugar de Camila estará presente Brigitte, duquesa de Gloucester.