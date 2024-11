Nunca se encontraram em jogos oficiais. Até agora. Parece impossível, mas PSG e Atlético Madrid, apesar de serem das principais equipas europeias da atualidade, disputaram esta quarta-feira o primeiro confronto de sempre entre ambas. No início da época, longe estavam os adeptos e os especialistas de imaginar que, por esta altura, franceses e espanhóis estariam na metade inferior da tabela e a lutar pelos lugares mais baixos de acesso ao playoff. Era essa realidade. E não havia melhor forma de apimentar um duelo que, só por si, já se esperava quente.

Com apenas quatro pontos conquistados em nove possíveis, a formação de Luis Enrique defraudou as expectativas no arranque da Liga dos Campeões, mesmo depois de ter chegado às meias-finais na época passada. Ainda assim, a equipa parisiense tem crescido com o treinador espanhol e tinha pela frente um teste de fogo a essa evolução. O campeonato francês espelha precisamente esse crescimento já que, depois de um início em que o Mónaco deu alguma luta, o campeão alcançou dois importantes triunfos, ante Marselha e Lens, e é agora líder isolado.

“Vou defrontar Diego Simeone, mas já o defrontei. É um treinador muito bom. Admiro-o pela sua longevidade. É muito difícil. É preciso energia e é preciso convencer os jogadores ao longo dos anos. É preciso ser incrível. Vai ser difícil contra um adversário que sabe jogar muito bem em equipa e que tem alguns bons jogadores individuais. Se uma equipa perder [quarta-feira] e depois vencer, qualifica-se nos 24 primeiros. Portanto, não, não é decisivo. É importante. O nosso calendário é mais difícil do que o deles”, analisou Luis Enrique na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Ligeiramente pior estava a formação da capital espanhola que, depois de ser goleada em Lisboa pelo Benfica (4-0), perdeu na receção ao Lille (1-3). Ainda assim, a equipa de Diego Simeone recuperou na LaLiga e, na última jornada, bateu o Las Palmas (casa, 2-0). O treinador argentino tinha pela frente a difícil missão de substituir Giménez, o defesa em melhor forma nos colchoneros. Em sentido inverso, Pablo Barrios recuperou de lesão, foi titular ao lado de Koke contra a equipa insular e esteve em bom plano.

“Adoro a forma como o PSG joga, tem uma dinâmica de jogo muito boa, tem a marca do seu treinador, tem alguns pontos fixos para fixar as pessoas na defesa e a partir daí crescer. Os oito primeiros lugares estão reservados a poucas equipas e as que mais pontuarem estarão lá. Ainda é cedo. Entendo que na vida a humildade desperta o coração e, quando se tem humildade, o desempenho é sempre bom. Procuramos essa humildade para que o coração possa bater”, disse, por sua vez, Simeone.

O técnico argentino acabou por fazer várias alterações no onze, com De Paul, Witsel e Gallagher a regressarem às opções e o capitão Koke a ser relegado para o banco de suplentes. Já Luis Enrique manteve a equipa base, da qual fazem parte os internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha e João Neves. E foi precisamente a equipa da casa que entrou melhor, com Hakimi a ficar a centímetros do golo logo no início (2′). Contudo, o PSG viria mesmo a aproveitar, beneficiando de um erro de Lenglet, que terminou com Zaïre-Emery a sentar e a fazer um chapéu a Oblak (14′).

Apesar do golo inaugural, a resposta colchonera apareceu de pronto, Nahuel Molina aproveitar uma série de carambolas na área parisiense para atirar cruzado para o empate (18′). Em cima da meia-hora do desafio, Pacho tentou novo golo na sequência um livre, mas Lenglet acabou por redimir-se e salvar um remate que parecia certeiro de Pacho (30′). Já na segunda metade, os franceses voltaram a começar bem, mas Marquinhos não conseguiu corresponder a um cruzamento de Molina (47′). Pouco depois, Hakimi combinou com Dembélé dento da área, tentou o cruzamento, mas ninguém apareceu a emendar, valendo o guarda-redes esloveno (55′). Oblak continuava em bom plano e, logo a seguir, parou um remate forte de Barcola (58′).

Simeone acabou por retificar e fez uma tripla substituição, lançando Reinildo, Koke e Riquelme, e a sua equipa acabou por desposicionar o PSG que, ainda assim, continuou mais perto do golo, mas Oblak teimava em parar todos os remates, como foi o caso dos tiros de Barcola e Neves (64′), que saiu pouco depois, cedendo o lugar a Fabián Ruiz. Os parisienses continuaram a aproximar-se da baliza madrilena, que continuou sem balançar. Numa ocasião flagrante, Marquinhos apareceu sozinho na cara do esloveno, mas cabeceou à figura (73′). Pouco depois, Hakimi isolou-se a passe do central brasileiro, mas foi egoísta e tentou marcar quando Ruiz estava em melhor posição para finalizar.

A espaços, o Atleti foi conseguindo reagir, mas Griezmann não teve a melhor pontaria, apesar da posição vantajosa (84′). Já no tempo de compensação, Hakimi voltou a surgir isolado pela meia-direita, tentou oferecer o golo aos companheiros, mas ninguém surgiu a completar o cruzamento. Na resposta, os espanhóis aproveitaram a transição, Griezmann deixou para Correa que, dentro da área, atirou cruzado para o golo da vitória (90+3′). Com este triunfo, o Atlético entrou em zona de apuramento, somando agora seis pontos. Em sentido inverso, o PSG é 25.º, com três pontos, e tem pela frente três deslocações — a Munique, Salzburgo e Estugarda — e uma receção ao Man. City. A tarefa não se avizinha fácil…