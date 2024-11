O Essência do Vinho, o grande evento promovido pela Revista de Vinhos, está de volta ao Centro de Congressos de Lisboa, de 9 a 11 de novembro, para celebrar 25 anos de muito copo cheio. Ao longo dos três dias, e como é habitual, há provas de vinho, masterclasses, talks e muitas garrafas nacionais e internacionais — algumas até de baixa intervenção.

O início das celebrações deste evento marcado há muito na agenda dos amantes da arte vinícola, tem início no sábado, dia 9, com a prova “Avesso e Loureiro: grandes castas, grandes vinhos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes” às 16h00, seguida da “Niepoort apresenta maison Ayala”, que convida a conhecer os champanhes de eleição, às 16h30. Ao longo do dia, estão marcadas mais três provas: uma pelo Douro, outra pelos EUA e a final pelo Brasil, Minas Gerais.

É também pelo Brasil que termina o segundo dia do Essência do Vinho, com uma prova de Queijos de Minas Gerais às 19h00, mas antes há toda uma programação nacional. A partir das 16h00, o copo pode ser enchido com vinhos da Beira Interior, de Alvarinhos de Monção e Melgaço, da Bacalhôa — com os seus moscatéis —, do Douro e de Lisboa.

Por fim, o último dia, dedicado aos profissionais do setor, começa às 12h30 novamente no Brasil, com Vinhos de Minas Gerais, seguido de mais seis provas: a começar no Dão, o Essência do Vinho vai levar os visitantes numa viagem por Portugal, com um saltinho a Itália. Há vinhos do Tejo, da Bairrada, do norte de Itália — com Teroldego —, de Lisboa e do Douro.

Organizado pela Revista de Vinhos desde 1999, o Essência do Vinho celebra este anos 25 anos a promover o vinho em Portugal e além-fronteiras. Os dois primeiros dias do evento são abertos ao público (sábado e domingo, dia 9 e 10 de novembro, das 15h às 21h) e o terceiro dia é exclusivo e de acesso gratuito para profissionais (segunda-feira, dia 11, das 11h às 18h). Os bilhetes estão disponíveis online e têm o valor de 20 euros (diário) e 30 euros (passe dois dias).