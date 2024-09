Há excesso de vinho nas adegas. 12 respostas para entender esta crise

Em plena época de vindimas não há dia em que não saiam notícias sobre os problemas do setor vitivinícola e do alegado excesso de vinho em stock. Com o consumo a dar sinais de queda, ou pelo menos de mudanças nos hábitos, e as importações a aumentar, os excedentes tendem a acumular-se, sem solução à vista em particular na região do Douro. Já está a ser implementada uma nova destilação de crise. O que está afinal a acontecer?

Quanto se produz em Portugal?

Nunca se produziu tanto em Portugal como aconteceu na campanha 2023/24. Dados do Instituto da Vinha e do Vinho mostram que a produção nesse ano atingiu os 754 milhões de litros, com o Douro a contribuir com 156 milhões e a região de Lisboa com 153 milhões. No conjunto de todas as regiões vitivinícolas a produção subiu, face a 2022/23, 10%.