Em atualização

A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para investigar a morte de uma mulher no hospital Garcia de Orta, em Almada, na passada segunda-feira, avança a RTP. Em causa está a demora no atendimento através da linha 112, que poderá ter atrasado a prestação de socorro à mulher.

A mulher, de 70 anos, estava a prestar declarações no tribunal de Almada, na qualidade de vítima de um caso de violência doméstica, quando se sentiu mal. Foram os serviços do Ministério Público que tentaram ligar para os serviços de emergência, ao longo de uma hora e meia, sem sucesso. Acabou por ser a PSP a levar a idosa ao hospital, onde acabou por morrer no dia seguinte.

Esta foi uma de sete mortes registadas durante o período de greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, todos eles envolvendo relatos de alegados atrasos no atendimento.