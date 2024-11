A direção clínica do Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) enviou aos médicos da unidade um Plano de Contingência para a Equipa de Urgência e Cirurgia Geral, avança o Diário de Notícias (DN) na edição desta quinta-feira.

Segundo o DN, que teve acesso ao documento, o objetivo do plano passa por manter a “atividade da equipa de urgência de Cirurgia Geral, em função do número e diferenciação da sua composição”, mas tentando garantir “o nível assistencial de acordo com a legis artis proporcional aos recursos humanos em escala protegendo, desta forma, utentes e profissionais”.

No plano, foram definidos três níveis de funcionamento, que contempla a possibilidade de encerramento de portas do serviço no nível 3, quando existirem somente na escala um especialista, um interno da especialidade do 4.º ao 6.º anos e outro médico que não seja da área.

Para conseguir assegurar a escala, a administração do hospital tem de conseguir contratar mais médicos. Segundo o jornal, o hospital está a tentar perguntar aos médicos de família e a médicos sem especialidade, que estão habituados a trabalhar à tarefa, se têm disponibilidade e se estão interessados em integrar estas equipas.