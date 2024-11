Um homem de 21 anos foi detido no sábado em Vilamoura, no Algarve, por “fortes indícios” de tentativa de homicídio com arma de fogo e que provocou “graves lesões” na vítima, revelou este domingo a PJ.

“A Polícia Judiciária [PJ] deteve este sábado […] um homem de 21 anos, por fortes indícios da prática do crime de homicídio na forma tentada, com recurso a arma de fogo, ocorrido no passado dia 29 de setembro, no concelho de Loulé, sendo a vítima um homem de 24 anos”, segundo um comunicado da polícia responsável pela investigação criminal.

A PJ afirma que a agressão surgiu na sequência de “altercação relacionada com questões de dívidas” e que o suspeito estaria acompanhado de outra pessoa aquando da tentativa de homicídio.

De acordo com o relato desta força de investigação criminal, ao todo foram disparados três tiros, mas apenas um atingiu a vítima, provocando-lhe “graves lesões que o levaram a correr perigo de vida”.

A vítima sobreviveu depois da intervenção dos meios de socorro e a sua condução ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, segundo a PJ.

O suspeito acabou por ser localizado este sábado em Vilamoura e foi detido “na sequência da recolha de relevantes” provas, tendo também sido recuperada a arma do crime, acrescenta a nota.

Presente às autoridades judiciárias competentes, foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações periódicas em posto policial, conclui o comunicado da PJ.