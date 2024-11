A mulher de Lula da Silva, Rosângela da Silva, também conhecida por Janja, atacou Elon Musk durante uma conferência sobre o combate à desinformação no Cria G20, este sábado, no Rio de Janeiro. “Eu não tenho medo de ti. Fuck you Elon Musk”, disse a primeira-dama brasileira.

Em resposta, o empresário comentou o vídeo do momento, partilhado na rede social X, do qual é dono, afirmando que “eles [referindo-se a Lula da Silva] vão perder as próximas eleições”.

???????? They will lose the next election — Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024

Por sua vez, também Jair Bolsonaro se envolveu na polémica, dizendo, também no X, que o comentário de Rosângela da Silva cria “mais um problema diplomático”.

– Já temos mais um problema diplomático. pic.twitter.com/TXLZifhEXX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 16, 2024

Rosângela da Silva discursava sobre a regulação das plataformas digitais, defendendo que a medida não deve ser apenas local, mas aplicada em todo mundo. “Se não fizermos esta discussão de forma global, não vamos conseguir vencer. Então, não adianta termos leis aqui no Brasil, porque está difícil de acontecer. Sabemos todos os empecilhos que têm”, afirmou, citada pela CNN.