Um relógio de bolso de ouro oferecido ao capitão de um navio que recolheu os náufragos do Titanic atingiu um valor recorde num leilão: 1,56 milhões de libras, o equivalente a 1,87 milhões de euros à atual conversão.

O capitão Arthur Rostron e a sua tripulação foram responsáveis pelo salvamento de 700 pessoas. O britânico, que morreu em 1940, comandava o navio de passageiros RMS Carpathia no dia do desastre, a 15 de abril de 1912, quando o Titanic naufragou após embater num iceberg durante a viagem inaugural.

O capitão do RMS Carpathia, que viajava para Nova Iorque vindo do Mar Mediterrâneo, ouviu os pedidos de ajuda via rádio. Alterou a rota do navio, navegado por icebergues para tentar ajudar. No entanto, quando o navio chegou ao local o Titanic já tinha afundado. Conseguiu recolher os passageiros e a tripulação que estavam à deriva no oceano em 20 botes salva-vidas.

Pelo feito, três mulheres que ficaram viúvas no desastre ofereceram ao capitão um relógio de bolso da Tiffany & Co, com ouro de 18 quilates. Passados mais de cem anos, o relógio foi agora a leilão, pelas mãos da leiloeira Henry Aldrige and Son, especializada em peças do Titanic.

Segundo a Associated Press, a leiloeira conseguiu arrecadar o valor recorde com a licitação de um colecionador privado dos EUA, num leilão este sábado. O preço inclui já impostos e outras taxas a cargo do comprador.

O relógio tem uma mensagem de agradecimento gravada. “Oferecido ao capitão Rostron com a sincera gratidão e apreço de três sobreviventes do Titanic, 15 de abril de 1912.” A mensagem é assinada pelas viúvas de John B. Thayer, John Jacob Astor e George D. Widener — três homens da classe alta que morreram no naufrágio.

John Jacob Astor era considerado o homem mais rico a bordo do Titanic. Quando o seu corpo foi encontrado, sete dias após o naufrágio, tinha um relógio de bolso em ouro de 14 quilates. O relógio foi leiloado pela Henry Aldrige and Son em abril, por 1,17 milhões de libras, cerca de 1,4 milhões de euros — era a peça que detinha o anterior recorde de licitação de artigo de memorabilia do Titanic.