O relógio de ouro que pertencia ao homem mais rico do Titanic, o magnata norte-americano John Jacob Astor, vai a leilão neste sábado, sendo avaliado em, aproximadamente, 175.000 euros.

O empresário norte-americano foi visto pela última vez a fumar um cigarro enquanto o navio se afundava no oceano, em 1912, depois de o primeiro oficial do barco o ter impedido de entrar no bote salva-vidas onde a sua mulher grávida, Madeleine, embarcou.

O corpo de John Jacob Astor foi recuperado sete dias depois e com ele, o seu precioso relógio de bolso com 14 catorze quilates de ouro e as iniciais “JJA” gravadas.

“O relógio é um dos mais marcantes objetos recuperados do Titanic”, referiu o leiloeiro Andrew Aldridge ao The Telegraph.

Não se sabem as condições do aparelho antes da tragédia, mas acredita-se que este teria parado de funcionar às 2h20, o momento em que o magnata naufragou no Atlântico Norte juntamente com o histórico navio.

“É um relógio requintado em excelentes condições, o que não é surpreendente considerando quem era o seu dono original”, afirmou o especialista. Sobreviveu a “sete dias dentro da água congelada do Atlântico na sequência do desastre e a ter quase de certeza parado de funcionar e a todos os tipos de danos”, acrescentou.

Após ter sido recuperado, o relógio e o património de 87 milhões de dólares (81 milhões de euros), um das maiores da época, passaram para o seu filho de 20 anos, Vincent Astor, que o reparou e continuou a usá-lo até 1935.

“Claramente tinha um grande valor sentimental para Vincent Astor, uma vez que o usou por 23 anos”, referiu Aldridge.

Posteriormente, Vincent viria a entregar o relógio ao afilhado, William Dobbyn, filho do secretário pessoal do pai que em vez de embarcar com os recém-casados no regresso aos Estados Unidos da América, ainda ficou em França. A família Dobbyn manteve a peça histórica até os anos 90, quando foi vendido para um colecionador de objetos do Titanic.

Agora, o relógio estimado entre 100.000 e 150.000 libras (aproximadamente 116.500 e 174.800 euros) será vendido pela leiloeira especializada no Titanic, a Henry Aldridge & Son.

Para além do relógio, a empresa também vai leiloar pares de botões de ouro que pertenciam a John Jacob Astor e o documento utilizado pelo norte-americano para planear a sua viagem a bordo do Titanic, estimado em 30.000 libras (aproximadamente 35.000 euros).