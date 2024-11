A história é contada pelo El Mundo e mostra bem a euforia que se está a viver em Málaga com aquele que será o último capítulo de Rafa Nadal no ténis profissional: Alan Bailey, um “empresário das finanças” da zona da Califórnia, leu a notícia de que o espanhol iria fazer a despedida e comprou um pack completo de entradas para toada a semana com direito a catering na parte de hospitality. Valor? Cerca de 40.000 dólares (a rondar os 37.900 euros). E como ele houve pelo menos mais 50 norte-americanos com uma média de idade de 60 anos a fazer o mesmo para “um momento único no desporto mundial”. Há uma febre única na cidade.

A própria venda de bilhetes sofreu um autêntico boom. Numa primeira instância, quando o capitão David Ferrer confirmou a presença do maiorquino, a procura aumentou muito. Depois, quando o próprio Nadal fez o anúncio da retirada, ainda mais. Aquilo que inicialmente tinha valores entre os 40 e os 200 euros por cada uma das sessões passou a ser vendido na internet por montantes entre os 30.000 e os 70.000 euros. Todos querem acompanhar de perto a despedida de um dos maiores de sempre do ténis e do desporto mundial. Novak Djokovic, o maior rival de sempre, estará presente. Andy Murray, tenista que esteve mais perto de se juntar em quarteto aos Big Three. Roger Federer, esse, ninguém sabe. Mas nada a ver com Nadal.

O suíço estará a tentar encontrar agenda para ir até Málaga para dar um abraço a um dos melhores amigos no circuito de ténis, numa relação que não tem grande paralelo nos outros desportos. Jogaram 40 vezes um contra o outro (24-16 para o espanhol), estiveram como adversários em 24 finais (14-10), ganharam no total 42 Grand Slams mas mantiveram sempre um respeito, uma empatia e uma amizade indestrutível e que se alargou às próprias famílias. Os laços eram de tal forma genuínos que, na despedida de Roger Federer, na Laver Cup, a dupla deu as mãos e chorou, cada um para seu lado no banco junto à cadeira do árbitro, quase a recordar os tempos que já faziam parte do passado em que jogavam ao mais alto nível, sem lesões e tinham prazer em desafiarem-se no court. Agora, foi a vez do helvético escrever uma carta ao espanhol.

“Enquanto te preparar para retirar do ténis, tenho algumas coisas para partilhar contigo antes de emocionar-me. Comecemos pelo óbvio: ganhaste-me… e muito. Mais do que eu consegui ganhar-te. Desafiaste-me de formas que mais ninguém conseguiu. Na terra batida, sentia que estava a entrar no teu pátio e fizeste com que trabalhasse de forma mais dura do que alguma vez pensei só para me aguentar de forma firme. Fizeste com que voltasse a imaginar o meu jogo, ao ponto de trocar o tamanho da cabeça da minha raquete, com a esperança de que conseguisse assim ter alguma vantagem”, começou por contar Roger Federer.

“Não sou uma pessoa muito supersticiosa mas levaste-me ao nível seguinte. Todo o teu processo. Todos os teus rituais. Juntar as tuas garrafas de água como se fossem soldados em formação, pentear o cabelo, ajustar a roupa interior. Tudo com uma intensidade máxima. Em segredo, tudo me encantava porque era algo único, eras tu. Bem, no início talvez não. Depois do Open da Austrália de 2004, cheguei a número 1 do ranking pela primeira vez. Pensei que estava no topo do mundo. E estava, até que dois meses depois, quando entraste no court em Miami mas a tua camisola vermelha sem mangas, a mostrar esses bíceps, e ganhaste de uma forma convincente. Todo o ruído que estava a ouvir sobre ti, sobre esse incrível jogador jovem de Maiorca, um talento geracional, que provavelmente ganharia um dia um Major, não era só publicidade”, prosseguiu.

“Estávamos no início da nossa viagem e é uma viagem que terminámos sempre juntos. 20 anos depois, Rafa, tenho de dizer-te: que incrível percurso que tiveste! 14 vitórias em Roland Garros, histórico! Fizeste com que a Espanha se sentisse orgulhosa, fizeste com que o mundo do ténis se sentisse orgulhoso. Ainda penso nas memórias que partilhámos. A promover o desporto juntos. A jogar metade em relva, metade em terra batida. A quebrar o recorde de assistências a jogar perante mais de 50.000 adeptos fanáticos na Cidade do Cabo, na África do Sul. Estávamos sempre a rir às gargalhadas. Ficávamos cansados em campo mas depois tínhamos de controlar-nos durante as cerimónias de entrega de troféus”, destacou o suíço.

“Sempre foste um modelo a seguir por todas as crianças do mundo e a Mirka [mulher de Roger Federer] e eu estamos muito contentes que os nossos filhos tenham treinado nas tuas academias. Tiveram um tempo fantástico e aprenderam muito, com milhares de outros jogadores jovens apesar de sempre me preocupar que os miúdos voltassem a jogar ténis como canhotos… Na Laver Cup de 2022, o meu último jogo teve todo o significado porque estavas ali ao meu lado, não como meu rival mas como meu companheiro em pares. Partilhar o campo contigo nessa noite e partilhar lágrimas será para sempre um dos momentos mais especiais da minha carreira. Rafa, sei que estás centrado na última parte da tua carreira épica. Falaremos quando terminares. Por agora, só quero felicitar a tua família e a tua equipa, que desempenharam um papel fundamental no teu êxito. Quero que saibas que o teu velho amigo está sempre aqui para animar-te com a mesma força. Para sempre teu fã, Roger”, concluiu o jogador helvético na carta agora difundida.