Os Boston Celtics, com a ajuda do poste português Neemias Queta, acabaram na terça-feira com o trajeto 100% vitorioso dos Cleveland Cavaliers na Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa por 120-117.

Neemias Queta foi um dos oito jogadores utilizados por Joe Mazzulla, somando cinco pontos, com dois em cinco nos lançamentos de campo e um em dois nos lances livres, quatro ressaltos e duas assistências, mais três ‘turnovers’ e três faltas.

Com o português em campo, num jogo que também contou para a NBA Cup, os Celtics chegaram ao intervalo a vencer por 65-48, acabaram mesmo por ganhar, liderados por 33 pontos, 12 ressaltos e sete assistências de Jayson Tatum.

Al Horford, com 20 pontos, Derrick White, com 19, Jaylen Brown, com 17, o suplente Payton Pritchard, com 14, e Jrue Holiday, com 11, também estiveram em bom plano nos anfitriões.

Na formação forasteira, Donovan Mitchell, autor de 35 pontos e oito ressaltos, tudo fez para manter o trajeto perfeito dos ‘Cavs’, secundado por Evan Mobley, com 17 pontos e 11 ressaltos, enquanto Darius Garland esteve ‘desastrado’ (oito pontos, com apenas três ‘tiros’ de campo convertidos, em 21 tentados).

Apesar do desaire, os ‘Cavs’ seguem na liderança da Conferência Este, com 15 vitórias e uma derrota, enquanto os Boston Celtics são segundos, com 12 triunfos e três desaires.

A formação de Cleveland tinha-se tornado no domingo a quarta equipa da história da NBA a abrir uma temporada com 15 vitórias, igualando os registos dos Washington Capitols, em 1948/49, e dos Houston Rockets, em 1993/94. Melhor só os Golden State Warriors, que, em 2015/16, arrancaram com 24 triunfos.

Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.

Em 2024/25, conta 14 encontros na ‘regular season’, quatro dos quais como titular, com médias de 6,4 pontos, 5,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento e 0,7 assistências, em 18,8 minutos.

No total, Neemias soma 62 jogos na época regular, 42 pelos Celtics, que o contrataram na temporada transata, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de ‘rookie’, e cinco em 2022/23. Nos play-offs, jogou três jogos em 2023/24.

O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição. Mantém-se como o único.