Em atualização

A Polícia Federal do Brasil (PF) apresentou uma acusação formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de se ter realizado uma investigação relativamente à tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022, avança a CNN Brasil, citando fontes policiais. Adicionalmente, o relatório da PF garante que Bolsonaro tinha “pleno conhecimento” do plano sobre a tentativa de assassinato do Presidente Lula da Silva.

Os resultados desta investigação foram apresentados esta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) e deverão “apontar a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro e assessores de maneira contundente”, cita o Globo. Depois de apresentadas as provas ao juiz Alexandre de Moraes, estas serão reencaminhadas para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que irá decidir se faz avança com a acusação pelo STF ou se pede investigações adicionais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para além de Bolsonaro, também os generais Augusto Heleno, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira estão entre os 37 suspeitos que foram indiciados neste caso pela Polícia Federal. Contactados pela Reuters, os respetivos advogados recusaram comentar a situação. O ex-presidente do Brasil “negou qualquer irregularidade e classificou a investigação como perseguição política”, escreve a agência.

De acordo com o Globo, a Polícia Federal identificou possíveis provas que indiquem que Jair Bolsonaro tenha cometido três crimes. Referem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe de Estado e ainda o crime de organização criminosa.