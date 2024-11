O Botafogo, de Artur Jorge, voltou no sábado a ‘escorregar’ no campeonato brasileiro de futebol, com um empate diante do Vitória, permitindo que o Palmeiras, de Abel Ferreira, subisse à liderança, quando faltam três jornadas para o final.

À semelhança do que sucedeu na época passada, os cariocas estão a claudicar na fase decisiva da temporada e cederam a terceira igualdade consecutiva (1-1), depois dos ‘deslizes’ com Cuiabá e Atlético Mineiro, enquanto os paulistas, bicampeões em título, foram a Goiânia bater o Atlético, por 1-0.

Na receção aos baianos, que ocupam a 12.ª posição, o Botafogo esteve a perder desde os 20 minutos, com um golo de Alerrandro, e apenas evitou o desaire em cima do apito final, graças a um tento de Wagner Leonardo na própria baliza, aos 88.

À mesma hora, o Palmeiras jogava com o Atlético Goianiense, último classificado, valendo ao ‘verdão’ o golo de Raphael Veiga, aos 20 minutos, que garantiu o terceiro triunfo consecutivo da formação de Abel Ferreira e a liderança do Brasileirão.

A três jornadas do final, Palmeiras e Botafogo têm ambos 70 pontos, mas o conjunto de Artur Jorge, que liderava isolado desde o início de setembro (a partir da 25.ª ronda), caiu para o segundo posto face ao maior número de vitórias dos paulistas (21 contra 20), o primeiro critério de desempate no campeonato brasileiro.

E a próxima ronda, a 36.ª e antepenúltima, reserva nada mais nada menos que um Palmeiras-Botafogo, na terça-feira (madrugada de quarta-feira em Lisboa).

Por outro lado, o Fortaleza está à ‘espreita’ de qualquer oportunidade que lhe possa surgir, no terceiro lugar, com 64 pontos e menos um jogo.

Enquanto o Palmeiras procura o nono título de campeão da sua história e tornar-se o segundo clube tricampeão brasileiro, após o rival São Paulo (2006, 2007 e 2008), o Botafogo tenta alcançar um troféu que apenas ergueu por uma vez, em 1995.