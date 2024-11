Foi a imagem mais impressionante da noite. Pouco depois de o Manchester City desperdiçar uma vantagem de três golos e empatar com o Feyenoord, somando o sexto jogo consecutivo sem ganhar, Pep Guardiola surgiu na zona de entrevistas rápidas com um corte visível no nariz e vários arranhões na cabeça. Quando foi questionado sobre o óbvio elefante na sala, já na conferência de imprensa, deu uma resposta ainda mais estranha.

“Aqui no nariz foi com o dedo, com a unha. Queria magoar-me a mim próprio”, atirou o treinador espanhol, entre alguns sorrisos e antes de se levantar da cadeira, num momento que abriu a portas a muitas críticas — e alguma consternação. “Em que outra indústria é que isto seria considerado normal? As pessoas iriam oferecer apoio e ajuda profissional. Por que razão deveria ser diferente no futebol? É difícil de ver”, referiu Nicky Crosby, apresentadora da beIN Sports, ainda esta terça-feira.

???? Pep Guardiola on those cuts: “With my fingers… I want to harm myself”.

Já esta quarta-feira, depois de muitos o terem acusado de fazer piadas com a saúde mental e a autoflagelação, Pep Guardiola decidiu retratar-se. “Fui apanhado desprevenido, ontem à noite, por uma pergunta no final da conferência de imprensa acerca de um arranhão que apareceu na minha cara e expliquei que foi causado acidentalmente por uma unha mais afiada. A minha resposta não teve, de maneira alguma, a intenção de ‘aliviar’ o tema muito sério que é a automutilação”, começou por escrever o treinador espanhol no Instagram.

“Sei que muitas pessoas lidam todos os dias com problemas relacionados com a saúde mental e gostaria de aproveitar o momento para destacar uma das maneiras através das quais podem procurar ajuda”, acrescentou, deixando o email e o número de telefone da associação Samaritans, que se dedica ao apoio a pessoas “em angústia emocional, com dificuldades ou em risco de suicídio” no Reino Unido e na Irlanda.

Certo é que, com o empate contra o Feyenoord em pleno Etihad, o Manchester City leva agora seis jogos consecutivos sem ganhar — sendo que os cinco anteriores foram mesmo derrotas, contra Tottenham (Taça da Liga), Bournemouth (Premier League), Sporting (Liga dos Campeões), Brighton (Liga dos Campeões) e novamente Tottenham (Premier League). Os citizens não vencem desde o fim de outubro, quando derrotaram o Southampton pela margem mínimo, e sofreram uns impressionantes 17 golos nestas últimas seis partidas.

O mau momento da equipa de Pep Guardiola tornou-se ainda mais grave esta terça-feira já que o Manchester City chegou a ter três golos de vantagem, um marcado na primeira parte e outros dois já no segundo tempo, e acabou por conceder o empate no espaço de 14 minutos e com claros erros defensivos. Os citizens já estão a oito pontos da liderança do Liverpool na Premier League, sendo que na Liga dos Campeões estão no 15.º lugar, na zona de apuramento para o playoff que dá acesso aos oitavos de final da competição.

