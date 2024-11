Cinco dias depois de ser operado ao fémur, o antigo presidente do Futebol Clube do Porto publicou um vídeo na rede social TikTok onde agradece todo o “carinho, interesse e mensagens” demonstrado e enviado ao longo desta semana.

Num vídeo de apenas 10 segundo, Jorge Nuno Pinto da Costa envia “para todos um grande abraço, pelo carinho, interesse e mensagens”. O antigo líder dos Dragões (entretanto sucedido por André Villas-Boas) gravou o curto vídeo diretamente da cama do hospital onde tem estado nos últimos dias. Em 2021, Pinto da Costa foi diagnosticado com cancro na próstata e desde então a sua saúde tem vindo a deteriorar-se.

Esta foi a primeira declaração feita pelo portista de 86 anos desde que deu entrada no hospital da CUF Porto no passado sábado.

No entanto, não foi a primeira vez que Pinto da Costa surgiu nas redes sociais desde que foi operado, uma vez que nesta quarta-feira recebeu a visita de Ramalho Eanes. O antigo Presidente da República tirou uma fotografia com o ex-presidente do FCP, que foi depois partilhada e divulgada nas redes sociais.

Segundo o Jornal de Notícias, o encontro entre os dois durou cerca de uma hora e meia. Ramalho Eanes, que partiu de Lisboa rumo ao Porto propositadamente para visitar Pinto da Costa, fez-se acompanhar do seu filho.