O independente Manuel Borges Machado encabeça a lista do PS à Câmara de Vila Pouca de Aguiar nas próximas autárquicas e apontou como prioridades resolver a falta de água, criar habitação, beneficiar as estradas e atrair empresas e emprego.

“Esta candidatura é mais do que um sonho, é o nosso propósito, a nossa missão. Uma missão com cinco fortes pilares: recuperar, resolver, criar, cuidar e fazer com verdade”, afirmou, esta quarta-feira, à agência Lusa o candidato às autárquicas de 2025.

Com 62 anos, Borges Machado é o presidente da direção do Centro Social Nossa Senhora do Extremo e da União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social do distrito de Vila Real, foi segundo-comandante operacional distrital de Vila Real da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar.

O candidato independente pelo PS já apresentou alguns dos objetivos a que se propõe nesta corrida eleitoral ao município do distrito de Vila Real, realçando a resolução do problema na rede de abastecimento de água.

“Cinco barragens e ainda falta água? É inaceitável! É inaceitável que existam aldeias e zonas urbanas com falta de água e com água de fraca qualidade. Não aceitamos soluções paliativas, como a aquisição de autotanques. Precisamos de um plano estratégico robusto”, afirmou.

Entre as suas prioridades estão ainda a habitação, defendendo como solução a reabilitação de casas devolutas e a criação de habitação pública, bem como a mobilidade para que nenhuma aldeia “fique isolada”, apontando para uma rede de transportes regulares e a beneficiação de estradas de acesso à vila e da Estrada Nacional 2 (EN2).

Borges Machado disse ainda que quer recuperar a economia local, revitalizando o pequeno comércio, fortalecendo as zonas industriais, dar uma nova vida à agricultura, atraindo novas empresas e empregos, e que quer tornar Vila Pouca de Aguiar um “destino de excelência” para o turismo sustentável.

Entre as suas propostas estão ainda a reabertura do cineteatro, encerrado há oito anos, a revitalização do mercado municipal e incentivar a ampliação da rede de lares e centros de dia, porque diz que é urgente “dar resposta às necessidades dos idosos”, bem como a construção de creches.

O candidato pretende também a criação de zonas de lazer e de desporto, proteger as florestas, prevenir os incêndios e quebrar o “ciclo de desilusão” e de “promessas vazias”.

“Cada compromisso que assumirmos tem um planeamento claro e será cumprido com rigor. Queremos uma gestão eficiente, sem derrapagens e com total transparência”, salientou.

A Câmara de Vila Pouca de Aguiar é liderada pelo PSD e tem como presidente Ana Rita Dias, depois de Alberto Machado ter sido eleito deputado na Assembleia da República.

Em 2021, o PSD ganhou as eleições autárquicas com 5.681 votos (64,95%) e cinco mandatos, enquanto o PS conseguiu 2.312 votos (26,43%) e dois mandatos.