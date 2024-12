A greve de maquinistas convocada para sexta-feira levou, esta quinta-feira, à supressão de 91 comboios na CP, entre as 00h00 e as 12h00, a maioria regionais e urbanos do Porto, informou a transportadora ferroviária.

Do total de 532 comboios programados para aquele período horário, foram efetuados 441 e suprimidos 13 de longo curso, 32 regionais, oito urbanos de Lisboa, 34 urbanos do Porto e quatro urbanos de Coimbra, ou seja, 17,1% (91) do total programado.

Segundo a CP, foram efetuados os seis comboios relativos a serviços mínimos que estavam previstos.

A greve geral foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), que justificou o protesto com a ausência de clarificação do Governo sobre a relação entre sinistralidade ferroviária e taxa de álcool destes trabalhadores e para exigir condições de segurança adequadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A paralisação de sexta-feira tem impactos esta quinta-feira e sábado, devido aos turnos dos maquinistas, nas sete empresas onde tem representação: CP — EPE, Fertagus, MTS — Metro do Sul do Tejo, ViaPorto, Captrain, Medway e IP — Infraestruturas de Portugal.

Em causa estão as declarações do ministro da Presidência, António Leitão Amaro, após o Conselho de Ministros de 14 de novembro, quando afirmou que “não é muito conhecido, mas Portugal tem o segundo pior desempenho ao nível do número por quilómetro de ferrovia de acidentes que ocorrem” e que tem “um desempenho cerca de sete vezes pior do que a primeira metade dos países europeus”.

O Governo aprovou uma proposta de lei que reforça “as medidas de contraordenação para os maquinistas deste transporte ferroviário, criando uma proibição de condução sob o efeito de álcool”, referiu ainda o ministro.

“Estando Portugal numa das piores situações em termos de nível de acidentes, tem do quadro contraordenacional mais leve e mais baixo da Europa”, rematou então o governante.

No dia em que emitiu o comunicado sobre a greve, o SMAQ adiantou que não obteve qualquer resposta à exigência feita ao ministro para que clarificasse e retificasse publicamente as suas declarações.

A CP — Comboios de Portugal antevê “fortes perturbações” na circulação na sequência da paralisação.

Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O Tribunal Arbitral decretou a fixação de serviços na ordem dos 25% na CP, nos serviços urbanos, regionais e de longo curso.