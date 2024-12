Siga aqui o nosso liveblog que acompanha a Guerra na Ucrânia

A presidente da Assembleia Parlamentar (AP) da OSCE, a finlandesa Pia Kauma, declarou esta quinta-feira, em Malta, o “apoio inabalável” à soberania e integridade territorial da Ucrânia, invadida pela Rússia em 2022, segundo um comunicado da organização.

“Esta guerra só terminará quando a Rússia retirar as suas tropas da Ucrânia e respeitar os Acordos de Helsínquia [pacto assinado entre os membros da OSCE em 1975]”, afirmou Pia Kauma, ao dirigir-se ao Conselho Ministerial da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em La Valetta, durante a cimeira da organização que se realiza em Malta.

Pia Kauma sublinhou ainda que quaisquer conversações de paz devem ser determinadas exclusivamente pela Ucrânia.

“Nenhuma parte do seu povo, território ou soberania pode ser sacrificada para apaziguar aqueles que entre nós, vivendo em paz e segurança, estão cansados das consequências económicas e sociais da guerra”, afirmou a finlandesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A presidente da AP da OSCE apelou ainda à libertação imediata dos membros da Missão Especial de Monitorização da OSCE Vadym Golda, Maxim Petrov e Dmytro Shabanov, que continuam injustamente presos e condenados na Rússia.

Kauma sublinhou o esforço recorde de observação eleitoral da AP da OSCE em 2024, referindo que mais de 500 observadores foram destacados para toda a América do Norte, Europa e Ásia Central.

“Numa era de crescente polarização, a importância da observação eleitoral nunca foi tão grande”, enfatizou.

Kauma reconheceu também os desafios crescentes aos processos democráticos, incluindo a desinformação impulsionada pela inteligência artificial e as deep fakes, prometendo o compromisso da AP da OSCE em adaptar as suas metodologias de observação a estas novas realidades.

À medida que a OSCE se aproxima do 50.º aniversário dos Acordos de Helsínquia, Kauma apelou a uma abordagem virada para o futuro para enfrentar os desafios emergentes, como a desinformação, a inteligência artificial e as alterações climáticas.

A responsável reafirmou o compromisso da Assembleia Parlamentar com os princípios fundamentais da OSCE, sublinhando que a paz e a segurança são a base do crescimento sustentável e do investimento futuro.

“A segurança não é um privilégio para alguns, mas uma necessidade para todos”, acrescentou, citando o antigo Presidente finlandês Urho Kekkonen: “A vontade de fazer concessões é um sinal de força, não de fraqueza”.

Pia Kauma enfatizou ainda a enorme importância da unidade e da liderança na condução da organização através dos desafios atuais e futuros.

Expressando gratidão a Malta e ao ministro dos Negócios Estrangeiros do país, Ian Borg, pela sua liderança durante um ano turbulento, Kauma sublinhou a importância da continuidade no seio da OSCE.

“Apesar do curto prazo, conduziu esta organização em águas turbulentas com habilidade e dedicação. Em nome da Assembleia Parlamentar da OSCE, obrigado”, disse Kauma.

A presidente da AP saudou também a próxima presidência da Finlândia em 2025, sublinhando a oportunidade de uma cooperação robusta entre a AP da OSCE e a presidência para reforçar os valores e princípios da organização.