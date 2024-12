Com a temporada da Fórmula 1 a chegar ao fim, cumprindo este fim de semana o derradeiro Grande Prémio em Abu Dhabi, arranca a temporada de Fórmula E. São Paulo recebia a primeira etapa do Campeonato do Mundo de carros elétricos e a grande novidade tinha um nome: GEN3 Evo.

O novo carro que estará em competição é um gigantesco avanço na tecnologia de corridas elétricas e tem uma aceleração mais rápida do que um carro de Fórmula — em 30%, indo dos 0 aos 100 km/h em 1,82 segundos. Além disso, esta será a primeira vez que os pilotos de Fórmula E terão tração nas quatro rodas, algo que obviamente oferece um controlo sem comparação ao passado da modalidade.

The GEN3 Evo is almost three seconds quicker than its predecessor! ????

Same track, same driver, new generation of Formula E car ⚡️#SaoPauloEPrix pic.twitter.com/UEyjTuk9GD

— Formula E (@FIAFormulaE) December 7, 2024