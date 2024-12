Já era público que o irmão de Carlos III, o príncipe André, tinha uma relação próxima com um cidadão chinês expulso de território britânico por representar uma “ameaça à segurança nacional”. Mas agora são conhecidos os pormenores dessa relação: afinal, este “espião” chinês esteve não só no Palácio de Buckingham (duas vezes), como também entrou noutras residências da Família Real Britânica. E os convites partiram sempre de André.

Por duas vezes, o alegado “espião” chinês de 50 anos conseguiu entrar no Palácio Buckingham — e sempre por convite do Duque de York, escreve o The Times. Não foi a única residência oificial que visitou, já que o mesmo cidadão chinês também esteve no Palácio de St James (onde assistiu a uma cerimónia) e no Castelo de Windsor (a propósito de um evento).

E as interações não ficam por aqui, já que, noutro momento, foi também convidado para uma festa de aniversário em 2020, do duque de Iorque em Royal Lodge, uma casa em Windsor que tem 30 quartos.

O alegado “espião”, que foi funcionário público na China, já tinha sido proibido de entrar no Reino Unido em julho de 2023. Agora a Comissão Especial de Recursos de Imigração negou-lhe o recurso apresentado e confirmou a decisão do Ministério do Interior de “o afastar” de território britânico, segundo o The Telegraph.

Na sexta-feira, perante estas notícias, o duque de Iorque emitiu um comunicado onde anunciou que “cessou todos os contactos” com o homem de negócios acusado de ser um espião chinês após ter recebido conselhos do governo. No comunicado, citado pela BBC, o elemento da família real britânica disse que tinha encontrado o homem “através de canais oficiais” e que “nunca foi discutido nada de natureza sensível”. A declaração não especifica quando cessou o contacto com o homem nem a duração das suas comunicações.

Recorde-se que o príncipe André está afastado da vida pública depois da divulgação das relações próximas com Jeffrey Epstein, detido por tráfico de menores.