O Sporting e o FC Porto jogam, em 7 de janeiro, às 19h45, a primeira semifinal da Taça da Liga de futebol, enquanto Benfica e Sporting de Braga decidem no dia seguinte a outra vaga na final.

Os horários dos jogos da final four da edição 2024/25 da competição, que se vai disputar no Estádio Municipal de Leiria — Dr. Magalhães Pessoa, foram esta quarta-feira divulgados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), decorrendo todos às 19h45, inclusive a final do dia 11 de janeiro.

O campeão Sporting, detentor de quatro troféus da Taça da Liga, garantiu uma vaga na fase decisiva da prova após vencer o Nacional, que foi o segundo classificado da II Liga, enquanto o FC Porto, que tem uma Taça da Liga e foi terceiro na última edição da I Liga, ultrapassou o Moreirense, sexto classificado, e que também conta com um troféu no currículo.

No outro duelo das meias-finais, o vice-campeão Benfica, recordista de conquistas da Taça da Liga com sete troféus, deixou para trás o Santa Clara, vencedor do segundo escalão, ao passo que o Sporting de Braga – que levantou em janeiro último o seu terceiro troféu de ‘campeão de inverno’ — bateu o Vitória de Guimarães, num embate entre os quarto e quinto classificados da I Liga.

Leiria acolhe pela quinta época seguida a fase final da competição, cujo novo formato se fica a dever “à crescente densidade do calendário internacional”, segundo a LPFP.